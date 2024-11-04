中職／對200盜有執念 林智平不想只是「東山一次」

樂天桃猿隊老將林智平今年收穫東山再起獎，明年將以40歲展開賽季的他，喊話不想只是「東山一次」，而是要「東方神起」，本季達成生涯千安，讓他相信自己還能打，而他對於200盜也同樣還有執念。

近幾年在一軍出賽空間遭到壓縮，林智平今年把握陳俊秀離隊後空出的一壘位置，打出老將價值，拿下東山再起獎。

他表示，從得知自己獲得東山再起獎開始，感受到莫名壓力，過去兩周睡不好，不知道自己的致詞稿怎麼開始寫，不知道這條棒球路還能走多久，「我就是很容易想很多、容易擔心的人。」

林智平感謝自己今年「不多不少」、「剛剛好」的成績，獲得聯盟認可，也感謝神讓他遇到一路上的試煉，始終相信自己有這個能力，留在這個領域奮戰。

「我不只希望是東山一次，希望未來是東方神起。」林智平說，今年完成千安，讓他相信自己還能打，「但我也還沒忘記我會盜壘，強烈希望在退休前完成兩百盗。」林智平曾在2014到16年完成盜壘王三連霸，生涯累積162盗，距離200盜還有38次的差距。