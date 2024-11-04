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中職／王志煊奪中繼王充滿感謝 勉仍為夢想努力的人堅持

中央社／ 台北4日電
中華職棒年度個人獎項投手獎，防禦率王由統一 7-ELEVEn 獅古林睿煬（右一）獲得，勝投王與三振王由統一 7-ELEVEn 獅勝騎士（右二）獲得，救援王由樂天桃猿陳柏豪（左二）獲得，中繼王由樂天桃猿王志煊（左一）獲得。記者林伯東／攝影
中華職棒年度個人獎項投手獎，防禦率王由統一 7-ELEVEn 獅古林睿煬（右一）獲得，勝投王與三振王由統一 7-ELEVEn 獅勝騎士（右二）獲得，救援王由樂天桃猿陳柏豪（左二）獲得，中繼王由樂天桃猿王志煊（左一）獲得。記者林伯東／攝影

中職樂天桃猿隊投手王志煊改側投、投出一片天，今年以31次中繼成功奪下中繼王，他感謝一路以來幫助他的貴人，也想跟為了夢想還在努力的人說：「堅持下去，努力一定會被看見。」

桃猿隊23歲投手王志煊去年在教練團的建議下改側投，成為罕見左手側投，投出特色，也在投手丘上展現壓制力，以31次中繼成功奪下中繼王。

王志煊今天出席頒獎典禮，他在致詞時笑說，比起今年球季場上面對的每個危機，現在登上頒獎台致詞更讓他手心冒汗。

王志煊感謝二軍投手教練川岸強、已經離隊的一軍投手教練許銘傑，還有一軍體能教練劉品辰，並感謝從小到大教過他的教練、幫助他的貴人，也感謝一路支持他的家人。

王志煊有感而發，希望對還為了夢想在努力的人說，或許現在可能什麼都沒有，但只要堅持下去，努力一定會被看見。

中職 樂天桃猿

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