中職／王志煊奪中繼王充滿感謝 勉仍為夢想努力的人堅持
中職樂天桃猿隊投手王志煊改側投、投出一片天，今年以31次中繼成功奪下中繼王，他感謝一路以來幫助他的貴人，也想跟為了夢想還在努力的人說：「堅持下去，努力一定會被看見。」
桃猿隊23歲投手王志煊去年在教練團的建議下改側投，成為罕見左手側投，投出特色，也在投手丘上展現壓制力，以31次中繼成功奪下中繼王。
王志煊今天出席頒獎典禮，他在致詞時笑說，比起今年球季場上面對的每個危機，現在登上頒獎台致詞更讓他手心冒汗。
王志煊感謝二軍投手教練川岸強、已經離隊的一軍投手教練許銘傑，還有一軍體能教練劉品辰，並感謝從小到大教過他的教練、幫助他的貴人，也感謝一路支持他的家人。
王志煊有感而發，希望對還為了夢想在努力的人說，或許現在可能什麼都沒有，但只要堅持下去，努力一定會被看見。
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