中職／蔡其昌捎3項「加量」消息 黑色帽T熱銷怪陳傑憲、陳晨威長太帥

中華職棒今天舉辦頒獎典禮，會長蔡其昌在致詞上帶來三項好消息，其中之一包括台灣、捷克交流戰中推出的周邊商品黑色帽T熱銷，已經要求增加供貨量，忍不住責怪陳傑憲、陳晨威沒事長太帥，還穿那個帽T，才造成供不應求。

頒獎典禮今天將公布三大獎，包括最佳進步獎、新人王及年度MVP，各項個人獎項得主、年度冠軍隊中信兄弟隊也都到場，等待領取獎座，為一整年的辛勤打拚收穫果實。

蔡其昌致詞中帶來三項「加量」好消息，首先是球迷敲碗已久的台北大巨蛋明年例行賽場次，確定先從20場增加到29場，蔡其昌表示，也與台北市政府持續討論，「如果世壯運使用場數沒那麼多，也可以釋出給中職。」

第二項是八角塔男聲合唱團的演出獲得好評，蔡其昌表示，將會持續安排加場，包括在中部、南部也會規畫，讓更多球迷有機會一享耳福。

第三項則是黑色帽T，「很多球迷說要加購黑色帽T，已經要求聯盟同仁趕製中。」蔡其昌笑說，自己都有海巡，看到球迷留言，也要怪傑憲、晨威，「長那麼帥，穿那個帽T。」