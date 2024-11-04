快訊

大谷翔平1.4億「50轟球」將公開展出？ 台北101回應了

綠委杯葛財劃法修法 召委陳玉珍突襲反制：會議可開到晚上12點

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出一個大洞

日職／穀保蕭齊加盟樂天金鷲背號選197 喊話未來盼助隊奪日本一

中央社／ 台北4日電
穀保家商蕭齊(中)加盟樂天金鷲。擷圖自樂天金鹫隊官方推特
穀保家商蕭齊(中)加盟樂天金鷲。擷圖自樂天金鹫隊官方推特

身高197公分的巨投蕭齊加盟日職樂天金鷲隊，今天在日本舉行加盟記者會，蕭齊選擇與身高一樣的197當作背號，期許自己未來能成為幫助球隊奪下「日本一」的投手。

蕭齊具身材優勢，就讀穀保家商期間一直都是教練團極力培養的投手戰力，高中時期最快球速就可投到152公里，畢業後選擇拚旅外機會，有多支美、日職球團接觸談約，最後確定與日職樂天金鷲隊簽下育成球員合約。

樂天隊今天在日本替蕭齊舉行加盟記者會，簽下複數年合約。蕭齊透露，學生時期看日本漫畫「棒球大聯盟」，對於甲子園有憧憬，一直想著希望有機會能到日本打球。

蕭齊也霸氣喊話，希望透過每天的練習累積實力，有天能夠成為幫助球隊奪下日本職棒總冠軍（日本一）的投手戰力。

日職 樂天金鷲 穀保家商

延伸閱讀

龍虎斑10月獲准輸日 農業部長陳駿季：努力建構外銷產業

日本「幸福微笑魔術爺爺」台南校園巡演 散播幸福與歡樂

日本東京都墨田區長拜會黃偉哲 盼文創產業雙贏

《雨中的慾情》漫畫改編 三人同居生活的愛慾糾纏

相關新聞

中職／陳子豪證實行使FA權利 是否續留兄弟順其自然

中信兄弟隊重砲陳子豪確定行使自由球員（FA）權利，已送出申請文件，今天參加年度頒獎典禮前表示，這是生涯首次行使權利，沒想...

中職／炸裂！兄弟陳子豪也將行使FA 經紀公司證實已送文件給球團

據媒體報導，繼中信兄弟隊30歲外野手詹子賢確定行使自由球員（FA）資格後，《自由體育》報導同隊陳子豪所屬秉初經紀公司也表示，今天已將申請文件送交至兄弟球團南港辦公室，待聯盟正式宣布。 聯盟今天正

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

中華職棒的自由球員冬季採購正式開跑，聯盟今天公告詹子賢行使自由球員權利，也成為今年第一位正式遞件的選手。

中職／江坤宇談張育成明年衝擊游擊連霸 盼再與詹子賢當隊友

年僅24歲的江坤宇，已經出入頒獎典禮像是行灶腳，游擊手位置上的連霸，明年將面臨大聯盟級對手張育成的競爭，江坤宇則說張育成...

中職／大巨蛋再釋出9場給例行賽 聯盟感謝並盼持續朝目標場次爭取

中華職棒爭取明年台北大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司初版提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期共20場，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增...

中職／古林睿煬、勝騎士爭MVP也爭獎金王 魔鷹雙冠王獎金先打折

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，今年的獎金王將在年度MVP三位入圍者當中誕生，勝騎士「保底」18萬，古林睿煬目前手握13萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。