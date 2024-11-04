日職／穀保蕭齊加盟樂天金鷲背號選197 喊話未來盼助隊奪日本一
身高197公分的巨投蕭齊加盟日職樂天金鷲隊，今天在日本舉行加盟記者會，蕭齊選擇與身高一樣的197當作背號，期許自己未來能成為幫助球隊奪下「日本一」的投手。
蕭齊具身材優勢，就讀穀保家商期間一直都是教練團極力培養的投手戰力，高中時期最快球速就可投到152公里，畢業後選擇拚旅外機會，有多支美、日職球團接觸談約，最後確定與日職樂天金鷲隊簽下育成球員合約。
樂天隊今天在日本替蕭齊舉行加盟記者會，簽下複數年合約。蕭齊透露，學生時期看日本漫畫「棒球大聯盟」，對於甲子園有憧憬，一直想著希望有機會能到日本打球。
蕭齊也霸氣喊話，希望透過每天的練習累積實力，有天能夠成為幫助球隊奪下日本職棒總冠軍（日本一）的投手戰力。
#蕭齊 選手の入団会見が行われました！— 東北楽天ゴールデンイーグルス (@Rakuten__Eagles) November 4, 2024
「僕のことを選んでくださった球団に対して
プレーで恩返しをしていきたい！」と、
フレッシュで力強いコメント✊🔥
会見の裏側は、YouTubeでお届け予定です📹
お楽しみに✨✨#RakutenEagles pic.twitter.com/lrO6JZ3iZn
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