看一張張當年報紙！李居明從黑白照回憶起改變人生的10歲故事

港都杯棒球國際邀請賽 中華藍李居明（左）第二局擊出全壘打後，接受隊友的祝賀。聯合報系資料照 記者林明源／攝影1988.11.24。

四級國手滿貫！「棒球先生」李居明締造世界紀錄 連10安打震撼古巴

台灣棒球熱潮從上個世紀的1968年紅葉少棒隊擊敗日本關西明星隊，隔年金龍少棒隊在美國威廉波特勇奪世界少棒冠軍開始，正式點燃三級棒球揚威海外的狂熱，演進到1990年中華職棒開打至今，這段充滿故事的棒球歷史，與「棒球先生」李居明的棒球生涯幾乎是重疊的，他也被喻為台灣棒球發展的「活招牌」。

兄弟象隊李居明。聯合報系資料照 記者郭運復／攝影1994.06.12

1959年出生在台南縣新營太子宮的李居明，回想起走上棒球路的契機，「當時透過電視越洋實況轉播，看到金龍少棒隊在美國贏得世界冠軍，當年不是家戶都有電視，大家還是願意在大半夜擠在有電視的鄰居家門口，爭看中華隊比賽。」

金龍少棒隊員到華興中學報到。聯合報系資料照 1969.10.06。

金龍少棒奪冠的成就，改變只有十歲的李居明人生，「當年的小朋友都想要打棒球，我念小五時，就讀的新民國小舉辦班際軟式棒比賽，我們班上拿冠軍，後來學校組棒球隊，我就加入了。」

升上六年級後，李居明與同校的沈清文、玉井國小的葉志仙入選南光隊，要挑戰南部七縣市選拔賽，最終由台南市協進國小贏得冠軍，進軍全國賽之前，台南市召集台南與高雄的好手，組成明星聯隊的巨人少棒隊，南光三位主將都入選。

李居明在1971年的全國選拔賽冠軍戰，對上台中金龍隊，他擊出關鍵的三分全壘打，最終巨人隊獲勝，取得挑戰遠東區與進軍美國的資格。

聯合報 南市巨人封王1971/06/22。

當時李居明是出任二壘手，能攻能守，打擊格外搶眼，他說：「以前對於打擊方面就比較有心得。」他最被看重的就是臨危不亂的沈穩個性。

回想五十多年前遠赴美國挑戰世界少棒賽，李居明的記憶已淡忘許多，「只記得比賽壓力很大，因為前一年嘉義七虎隊赴美衛冕失敗，我們的爭冠任務格外沈重，出國前還到清華大學集訓，到了美國就是專注比賽，沒有心情玩樂。」

李居明看著過去的報紙新聞，他感到有點不習慣的說，「現在都是彩色版面，很難想像以前只有黑與白的呈現」 圖／報時光提供。

李居明在球場上的精彩表現長期以來都是媒體關注的焦點，留下了豐富的歷史新聞。「70年經典瞬間 台灣棒球訂製書」精選自《聯合報》、《民生報》創刊以來的重要棒球報導，忠實呈現台灣棒球的發展軌跡，書中也收錄了李居明的專題報導，為他在棒壇的榮耀時刻留下珍貴紀錄。

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李居明翻閱台灣棒球訂製書。圖／報時光提供。

談到小時候參加世界少棒賽，他還記得在冠軍戰對上美北隊投手麥克林登，「他的球速好快，快到我們根本打不到，後來連他的捕手都接不到球，他只好哭著退場，我們才有機會贏球，拿到冠軍。」

棒球比賽 六十年九月十一日巨人少棒隊獲得世界冠軍，返國受到全國各界盛大歡迎。聯合報系資料照1971.09.11。

李居明在返國後沒有和大多數隊友一起加入台南金城國中，而是就讀南新國中，「我在國二被美和中學相中，廖炳熔博士來爭取，我就轉去美和打球。」

來到美和中學的李居明，守備位置逐漸從投手轉換到一壘，1974年他念國三時，美和中學拿到青少棒冠軍，他入選中華青少棒隊，生涯第二度當選國手。

美和隊選手李居明(左)和蘇順德。聯合報系資料照 記者蔡鵬洋／攝影1973.10.29。

到了美國，中華隊首戰加拿大，李居明就締造「單場雙響砲」的大會新紀錄，他對於擊出兩支全壘打倒是記憶猶新的說：「我打出第一支全壘打，球飛出去的角度很平，第一時間沒想到是全壘打，就全力衝刺跑壘，卻在一壘前跌倒，跑壘指導員與教練等人都跑來扶我。」

聯合報 李居明創造新紀錄 一場球兩支全壘打 1974/08/15。

看著當時聯合報的報導版面，李居明想起那支全壘打一度被判不算，根據棒球規則，跑壘指導員不能碰觸跑壘球員的身體，在加拿大隊抗議、主審接受之後，判定全壘打不算，中華隊隨即提出抗議，認為擊出全壘打就必須跑完四個壘包，不像是安打，沒有幫忙與輔助的問題，後來主審又改判為全壘打。

聯合報 全壘打者摔跤爭議 躲避夾殺惡劣跑壘 兩宗罕見案例‧增長比賽經驗 1974/08/15。

那年中華隊首度在美國締造「三冠王」紀錄，在少棒、青少棒與青棒都贏得世界冠軍。

聯合報 少棒青棒青少棒 三戰三勝三冠王1974/08/25

「台灣棒球訂製書」原貌重現台灣棒球近70年來的重要新聞報導。

從少棒就以打擊聞名的李居明，在美和中學高中部的二、三年級相繼入選中華明星隊國手，也是國內極少數在學生三級棒球生涯都當選國手的球員。

只是在高中時期的李居明，守備位置又從內野手轉換到外野手，他說：「我在內野的守備反應不夠快，教官曾紀恩就讓我轉練左外野手，經常對我進行一對一的特訓，他的體力特別旺盛，就讓我在外野區飛奔接球。」

雙雙獲得世界冠軍的中華青棒及青少棒隊返國，三十日於中泰賓館九龍廳舉行記者接受全國各界歡宴，(圖左起)中華隊張永昌、陳義信、唐昭鈞、葉志仙與李居明等人合影。聯合報系資料照 記者段雲生／攝影1976.08.30。

轉任外野手改變了李居明之後的棒球生涯，在青棒獲選明星球員，李居明升上成棒進軍國際比賽，憑藉著「聽音辨位」的精湛守備，贏得「最佳中外野手」封號。

李居明認為在外野守備的功力，除了努力不懈的訓練，與腳程也有很大的關係，「我在國中參加100與200公尺賽跑，都是拿冠軍。」

在參與無數的比賽中，李居明最難忘的是1987年10月的古巴世界杯賽，締造三場比賽擊出連續十支安打的世界紀錄，還登上報紙的頭版。

民生報 三場比賽連續擊出十支安打 李居明 破世界業餘紀錄！1987/10/16。

他說：「那次連十支安打紀錄，最後是斷在對美國的比賽，先吞下三振，但之後兩次打擊都是安打，有點可惜了。」

當時李居明靠著超猛火力，成為賽會風雲人物，還應各國媒體要求，召開臨時記者會，大家都很好奇，他為什麼能打得這麼好，而且在中外野的守備就像吸塵器一樣，都能牢牢接進手套。

當時李居明已經29歲，不僅結婚了，還具備爸爸身份，擁有一兒一女，被問到是否有興趣挑戰職棒時，李居明的答案是否定的。

李居明珍藏入選奧運選手的當選證章。圖／報時光提供。

其實李居明在洛杉磯奧運結束後，就加入新成軍的兄弟飯店棒球隊，成為創隊元老，他說：「原本是在合庫隊，薪水才1.5萬元，老闆洪騰勝一口氣就開出3萬元，我是有家庭的人，這個薪水很有吸引力。」

中日棒球邀請賽，一日順利打完四場，我國甲組成棒秋季賽盟主兄弟飯店隊以較密集的安打，擊敗日本東海北陸聯盟明星隊。圖為李居明在代表兄弟象隊出戰日本東海北陸隊時，發揮腳程速度，趁著對方失誤一口氣從一壘奔上三壘。聯合報系資料照 記者郭運復／攝影1989.01.01。

洪騰勝還積極催生台灣職棒，1989年進入籌備期，找了龍獅虎象等四隊，1990年中華職棒正式開打，全聯盟最高薪為8萬元，只有三位選手有此殊榮，李居明就是兄弟象隊最高薪球員。

後來李居明更成為中華職棒聯盟的門面招牌，獲媒體封為「棒球先生」，但隨著職棒涉賭事件爆發，改變了台灣棒球生態也影響這位明星球員的職涯，在中職前景未明又身兼養家重任的考量下，李居明決定加盟台灣大聯盟，結束與兄弟象隊長達15年的賓主關係，而轉隊後再次回鍋兄弟象的插曲就又是另一段故事了。