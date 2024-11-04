中職／陳子豪證實行使FA權利 是否續留兄弟順其自然

中信兄弟隊重砲陳子豪確定行使自由球員（FA）權利，已送出申請文件，今天參加年度頒獎典禮前表示，這是生涯首次行使權利，沒想太多，就是時間到了，行使看看。

陳子豪2013年10月13日升上兄弟一軍，已經待了12個球季，他在頒獎典禮前證實，確實已經簽下同意書，希望能夠爭取更好的身價。

他說：「還好啊，不會緊張，一切就等結果。」

陳子豪生涯在兄弟出賽1040場，打擊率2成88、全壘打131支、打點639分，強調當然會想繼續留在兄弟，就是順其自然，兄弟目前也未和他談論合約。

陳子豪表示，國外球員時間到了，主動成為自由球員，中職必須自己提出申請，季初就設定好行使權利，有和老婆討論此事，反正時間到了就行使，希望拿到好的合約。

明天是否離開兄弟，陳子豪強調還不一定、仍要討論，隊友也覺得此事很平常，沒說什麼東西。