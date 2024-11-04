高球／富邦長春公開賽13日開打 國內外高球名將力拚冠軍

總獎金增加到新台幣600萬元的富邦長春公開賽，將於11月13日在老淡水球場開打，地主將由拿過3次冠軍的呂文德領軍，力抗今年來自13個國家的長春名將。

台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）的年度重頭戲富邦長春公開賽，堅持「不只長春，更是傳承」宗旨，今年將於賽前持續舉辦青少年傳承營。

賽事共同創辦人之一謝敏男接受主辦單位訪問時表示，今年參賽國家擴展到13國，包括來自歐洲、美國、亞洲與大洋洲的長春好手共聚一堂，絕對是台灣水準最高的長春高球賽。

謝敏男強調，繼陳志忠與潘政琮後，新秀俞俊安也在10月初的美巡賽桑德森農場錦標賽奪冠，成為第3名在男子美巡賽封王的台灣選手，可見台灣高爾夫人才輩出。

這場年度長春大賽，地主球員將力拚留下冠軍盃，包括去年TSPGA賞金王林吉祥，拿過賽史3次冠軍的呂文德，還有盧建順、汪德昌、陳志忠等人也齊聚一堂。

國外名將也不容小覷，除了日本的倉本昌弘與泰國的瓦拉川外，還有今年日本長春巡迴賽獎金排名暫居第9的泰國名將馬山、排名第28的日本選手塚田好宣、2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國的金鐘德、曾贏得5場亞巡賽冠軍的泰國好手斯瑞羅，以及曾拿下歐巡賽與長春歐巡賽冠軍的中國名將張連偉。