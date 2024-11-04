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中職／陳柏豪坦言出現很多小劇場 感謝隊友幫忙拿到救援王

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
陳柏豪奪下生涯首座救援王，也入圍最佳進步獎。記者藍宗標／攝影
陳柏豪奪下生涯首座救援王，也入圍最佳進步獎。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊「終結者」陳柏豪奪下生涯首座救援王，也入圍最佳進步獎，得獎呼聲頗高，今天穿著酒紅色西裝在年度頒獎典禮亮相，笑說：「這是球隊的顏色、暗色系風格，我和這套西裝達成共識。」

陳柏豪效力中信兄弟隊7年，今年改披猿隊球衣，以29次救援成功奪下救援王，也要和隊友莊昕諺、兄弟隊曾頌恩競爭最佳進步獎，就等晚上揭曉。

頒獎典禮前談到最佳進步獎一事，他說：「對手是隊友和前隊友，自己有先寫好得獎感言備用，還是會緊張，能入圍就是肯定，保持平常心。」

陳柏豪表示，之前在兄弟起起伏伏，今年是很特別的球季，加入新球隊會有期待，一路走來感謝教練團的幫助，讓自己成長很多，也首次達成完整球季的目標。

他坦言今年壓力很大、害怕失敗，但仍要好好面對，「自己出現很多小劇場，第9局拿到3個出局數非常艱難，感謝隊友幫忙才能拿到救援王。」

曾頌恩 樂天桃猿 陳柏豪

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