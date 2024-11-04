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中職／潘傑楷首次碰到太多第一次 形容「奇蹟的一年」
統一獅隊三壘手潘傑楷生涯歷經9年，終於首次拿到最佳十人獎，今天身穿水藍色西裝參加年度頒獎典禮，笑說：「很多人都穿深色，自己第一次嘛，感覺不錯，很喜歡。」
潘傑楷表示，今年出現很多第一次，包括單季打滿100場、明星賽、總冠軍賽打4棒、穿上中華隊球衣，當然還有首次獲獎，「每個第一次，印象都很深，像總冠軍賽打第4棒那場，也出現3支安打。」
潘傑楷形容這是「奇蹟的一年」，感謝教練團給了很多機會，讓自己能夠證明實力，也感謝同梯陳傑憲、蘇智傑一直鼓勵。
他說：「在二軍看不到一軍的位置時，那段時間最難熬，球迷懷疑的聲音也很多，但相信自己、堅持下去，以前只是心情比較放不開，我不是沒有實力的選手。」
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