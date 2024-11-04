中職／黃色彩帶飄落之夜的淚 勝騎士：我不喜歡輸的感覺

統一獅隊洋投勝騎士成為罕見案例，今天親自出席頒獎典禮，談到年度MVP競爭對手、自家本土王牌古林睿煬，他暖心說：「我比古林更相信古林。」

距離台灣大賽落幕已經10天，勝騎士留在台灣，等待出席頒獎典禮，領取他的勝投王、三振王，以及年度MVP入圍放榜，將領到全額獎金，不需打五折。

勝騎士表示，主要是因為想體驗頒獎典禮，可以獲獎是榮幸的事，也不是每年都有這樣的機會，加上自己喜歡台灣，因此決定多留下來一段時間，體驗台灣。儘管將在世界棒球12強賽加入委內瑞拉隊，但他說有與國家隊聯繫，「通融我留下來，這是不太需要擔心的決定。」

中信兄弟隊黃色彩帶飄落洲際棒球場的那一天，擔任該役先發投手的勝騎士，坐在場邊看著敵軍的封王慶祝，眼眶逐漸失守，作為外援卻有如此深刻的情感表現，不僅球迷動容，就連隊友都感受到他對獅隊的感情、對爭冠失利的不甘。

回憶此事，勝騎士表示，「我渴望贏球，不喜歡輸的感覺，一直都希望可以幫助球隊贏球，那是我最終的目標。」他也坦言這次失利，會成為明年的動力。至於明年是否希望再回到獅子軍，勝騎士說希望明年可以再回到陣中，甚至希望在這裡打很多年。

勝騎士與古林睿煬交情頗好，也會相約競爭投手三冠王，談到有望展開旅外生涯的他，勝騎士說：「我比古林更相信古林，希望他知道自己很棒，要相信自己的能力，我會為他祝福。」