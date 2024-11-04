快訊

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

「國家徵召無權扮逃兵」 前監委吳豊山接任海基會董座

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／從局數未達標到入圍MVP 古林睿煬感謝洋投群獻策

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅投手古林睿煬。報系資料照
統一獅投手古林睿煬。報系資料照

統一獅古林睿煬今年投出生涯年，帶回防禦率王，還將挑戰年度MVP大獎，談到今年「洋獅子」們給自己的幫助，他感謝他們的「獻策」，讓自己在場上更有謀略面對打者，其中一起競爭年度MVP的勝騎士，更是邀請自己一起競爭投手三冠王。

古林睿煬本季繳出10勝2敗，防禦率1.66排名聯盟榜首，全年先發21場、125局都是生涯新高，與獅隊強大的洋投陣容相互輝映，一起撐起球隊上半季冠軍、全年第二、前進總冠軍賽的優異戰績。

本季的蛻變，古林睿煬多次談到陣中洋投對自己的幫助。他也提到，不管是生活上、球場上，他們都會為自己提供意見，有時是比賽結束、有時是一局結束，當自己覺得面對打者已經用完策略，他們就會馬上獻策，讓他可以拿到球場上面對打者，「我也會觀察他們都是怎麼做，試著去觀摩，找到適合自己的一套。」對於他可能即將展開旅外生涯，洋投們也鼓勵他好好享受、相信自己。

過去自己連局數都沒達標，今年可以達到規定局數，還直接入圍年度MVP，古林睿煬說不管最後有沒有得獎，已經是很大的肯定，「兩個對手（魔鷹、勝騎士）都是很好的選手，特別是勝騎士，很謝謝他在在賽季中邀請我一起競爭投手三冠王。」

中職洋投先發當道，也曾經歷打高投低的年代，2006年林恩宇完成MVP二連霸後，此後17年裡分別由13年野手、4年洋投斬獲MVP，本土投手長期消失在這份榜單中，古林睿煬若能獲得年度MVP，將是暌違18年再有本土投手獲獎。

古林睿煬 統一獅 騎士

延伸閱讀

中職／古林睿煬、勝騎士爭MVP也爭獎金王 魔鷹雙冠王獎金先打折

中職／古林在平鎮的同梯戰友 曾頌恩、王博玄大雞慢啼

中職／古林睿煬旅外申請正式公告 搶人大戰啟動

中職／古林睿煬確定提出旅外球員申請 待聯盟後續公告

相關新聞

中職／炸裂！兄弟陳子豪也將行使FA 經紀公司證實已送文件給球團

據媒體報導，繼中信兄弟隊30歲外野手詹子賢確定行使自由球員（FA）資格後，《自由體育》報導同隊陳子豪所屬秉初經紀公司也表示，今天已將申請文件送交至兄弟球團南港辦公室，待聯盟正式宣布。 聯盟今天正

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

中華職棒的自由球員冬季採購正式開跑，聯盟今天公告詹子賢行使自由球員權利，也成為今年第一位正式遞件的選手。

中職／江坤宇談張育成明年衝擊游擊連霸 盼再與詹子賢當隊友

年僅24歲的江坤宇，已經出入頒獎典禮像是行灶腳，游擊手位置上的連霸，明年將面臨大聯盟級對手張育成的競爭，江坤宇則說張育成...

中職／大巨蛋再釋出9場給例行賽 聯盟感謝並盼持續朝目標場次爭取

中華職棒爭取明年台北大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司初版提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期共20場，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增...

中職／古林睿煬、勝騎士爭MVP也爭獎金王 魔鷹雙冠王獎金先打折

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，今年的獎金王將在年度MVP三位入圍者當中誕生，勝騎士「保底」18萬，古林睿煬目前手握13萬...

中職／陳柏豪坦言出現很多小劇場 感謝隊友幫忙拿到救援王

樂天桃猿隊「終結者」陳柏豪奪下生涯首座救援王，也入圍最佳進步獎，得獎呼聲頗高，今天穿著酒紅色西裝在年度頒獎典禮亮相，笑說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。