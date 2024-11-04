中職／從局數未達標到入圍MVP 古林睿煬感謝洋投群獻策

統一獅隊古林睿煬今年投出生涯年，帶回防禦率王，還將挑戰年度MVP大獎，談到今年「洋獅子」們給自己的幫助，他感謝他們的「獻策」，讓自己在場上更有謀略面對打者，其中一起競爭年度MVP的勝騎士，更是邀請自己一起競爭投手三冠王。

古林睿煬本季繳出10勝2敗，防禦率1.66排名聯盟榜首，全年先發21場、125局都是生涯新高，與獅隊強大的洋投陣容相互輝映，一起撐起球隊上半季冠軍、全年第二、前進總冠軍賽的優異戰績。

本季的蛻變，古林睿煬多次談到陣中洋投對自己的幫助。他也提到，不管是生活上、球場上，他們都會為自己提供意見，有時是比賽結束、有時是一局結束，當自己覺得面對打者已經用完策略，他們就會馬上獻策，讓他可以拿到球場上面對打者，「我也會觀察他們都是怎麼做，試著去觀摩，找到適合自己的一套。」對於他可能即將展開旅外生涯，洋投們也鼓勵他好好享受、相信自己。

過去自己連局數都沒達標，今年可以達到規定局數，還直接入圍年度MVP，古林睿煬說不管最後有沒有得獎，已經是很大的肯定，「兩個對手（魔鷹、勝騎士）都是很好的選手，特別是勝騎士，很謝謝他在在賽季中邀請我一起競爭投手三冠王。」

中職洋投先發當道，也曾經歷打高投低的年代，2006年林恩宇完成MVP二連霸後，此後17年裡分別由13年野手、4年洋投斬獲MVP，本土投手長期消失在這份榜單中，古林睿煬若能獲得年度MVP，將是暌違18年再有本土投手獲獎。