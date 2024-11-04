中職／炸裂！兄弟陳子豪也將行使FA 經紀公司證實已送文件給球團

據媒體報導，繼中信兄弟隊30歲外野手詹子賢確定行使自由球員（FA）資格後，《自由體育》報導同隊陳子豪所屬秉初經紀公司也表示，今天已將申請文件送交至兄弟球團南港辦公室，待聯盟正式宣布。

聯盟今天正式宣布詹子賢行使自由球員資格，成為今年行使FA第1人，他今年月薪63萬、全額轉隊費945萬，兄弟球團表態會全力留人，但其他隊也有意網羅。

現年29歲的陳子豪同樣正值當打之年，季後結束與兄弟的3年合約，現在也將投入自由球員市場。

陳子豪於2013年季中高中生選秀會上，獲桃猿和兄弟隊同時指名，抽籤後由兄弟中選，他2022年就已符合FA資格，不過他2021年季後和球團簽下月薪45、55、60萬的3年合約，如今這份合約到期，他決定首次行使FA權利。