中職／陳文杰目標不只金手套 「二軍拿過的一軍再拿一次」

從中信兄弟隊轉戰台鋼雄鷹隊，陳文杰改穿新球衣第1年就拿下外野手金手套獎，也是2022年後再次獲獎，他說：「競爭相當激烈，很開心獲獎。」

3年內在不同球隊拿到兩座金手套獎，陳文杰談到得獎感言，笑說：「還是很開心，換了球隊和新的地方，能夠站上頒獎台，心情不一樣。」

陳文杰在二軍拿過一堆個人獎，包括2017到2019年打擊王、安打王，2018、2019年盜壘王，2019年打點王，被喻為「二軍王」，坦言在一軍離目標仍有一段距離，未來要再加油。

他說：「目標就是拿下沒拿過的獎項，在二軍拿到的獎，一軍要再拿一次。」

陳文杰本季出賽107場，打擊率2成65、全壘打4支、打點42分、安打107支，也是生涯8年第2次達到單季三位數安打，他表示，今年球季的努力有展現成果，明年還有很大進步空間。