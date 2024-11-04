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中職／岳政華奪金手套滿足張志豪期待 看到二壘開獎卻有遺憾

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊外野手岳政華生涯首度拿下金手套，拿到一直想要的獎項，但心中還是有遺憾，就是未能與哥哥岳東華一起站上頒獎台，他也坦言知道哥哥對這座獎項的期待，因此開獎時，對於二壘的掛心還多於外野。

岳政華本季321次守備機會，完成311次刺殺，7助殺、守備率0.991，收下個人首座外野金手套獎，今天以一襲白色西裝出席頒獎典禮。

他提到，張志豪學長今年一直講，覺得他有機會，希望他拚一下金手套，「很開心有達成學長的期待。」他認為今年最大的成長在於穩定性，「但還是會有一些隱形失誤，還是要修正。」

哥哥岳東華今年原本也很有機會挑戰金手套，最終在票選上輸給李凱威5分，岳政華看到開獎也頗遺憾，「是滿期待（一起上頒獎台），但沒辦法達成，票數差一點點，很可惜。」

岳政華坦言，開獎時對於二壘的掛心，更多於自己的外野位置，「我覺得他比我還渴望拿到，他在守備上真的很拚，我在外野都看得出來，有時一失誤整個人…他打不好還好，但失誤就會比較…，他對自己守備要求真的很高。」

岳政華 岳東華 張志豪

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