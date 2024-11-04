中職／江坤宇談張育成明年衝擊游擊連霸 盼再與詹子賢當隊友

年僅24歲的江坤宇，已經出入頒獎典禮像是行灶腳，游擊手位置上的連霸，明年將面臨大聯盟級對手張育成的競爭，江坤宇則說張育成各方面都讓自己收穫很多，而自己每年的目標都是比前一年更好。

江坤宇今年在游擊位置共440次守備機會，161次刺殺、273次助殺、守備率0.986，金手套以滿分210分無懸念勝出；打擊方面擊出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率0.278，擊敗台鋼雄鷹隊菜鳥曾子祐。

江坤宇近年在游擊手的位置上展現碾壓中職實力，今年再次雙料獲獎，已經完成金手套5連霸、最佳十人4連霸，但明年開始將面臨大聯盟級的競爭，張育成將以完整賽季為他帶來挑戰。

談到來年爭取連霸，江坤宇說順其自然，重點是健康出賽，「每年的目標都是希望比前一年的自己更好，育成學長是很好的學習對象，場上各方面、心態都是，和他聊天時，都覺得他很樂觀、很有正能量，可以從他身上學到很多東西，他的回來，讓我收穫很多。」

今天適逢詹子賢提出自由球員申請，明年是否還是兄弟人為未知數，江坤宇談到這位總是喊他「小白豬」的學長，也說希望他能留下來。「我們就像哥哥和弟弟，他也是滿照顧我，當然希望他可以留下來。」