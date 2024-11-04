快訊

小五男童騎腳踏車遇死劫 哥招魂喊「不要再玩了」第二筊才完成

彰化離婚婦育2子又被移工性侵生雙胞胎 各界愛心湧來

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／江坤宇談張育成明年衝擊游擊連霸 盼再與詹子賢當隊友

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊江坤宇。報系資料照
中華隊江坤宇。報系資料照

年僅24歲的江坤宇，已經出入頒獎典禮像是行灶腳，游擊手位置上的連霸，明年將面臨大聯盟級對手張育成的競爭，江坤宇則說張育成各方面都讓自己收穫很多，而自己每年的目標都是比前一年更好。

江坤宇今年在游擊位置共440次守備機會，161次刺殺、273次助殺、守備率0.986，金手套以滿分210分無懸念勝出；打擊方面擊出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率0.278，擊敗台鋼雄鷹隊菜鳥曾子祐。

江坤宇近年在游擊手的位置上展現碾壓中職實力，今年再次雙料獲獎，已經完成金手套5連霸、最佳十人4連霸，但明年開始將面臨大聯盟級的競爭，張育成將以完整賽季為他帶來挑戰。

談到來年爭取連霸，江坤宇說順其自然，重點是健康出賽，「每年的目標都是希望比前一年的自己更好，育成學長是很好的學習對象，場上各方面、心態都是，和他聊天時，都覺得他很樂觀、很有正能量，可以從他身上學到很多東西，他的回來，讓我收穫很多。」

今天適逢詹子賢提出自由球員申請，明年是否還是兄弟人為未知數，江坤宇談到這位總是喊他「小白豬」的學長，也說希望他能留下來。「我們就像哥哥和弟弟，他也是滿照顧我，當然希望他可以留下來。」

大聯盟 張育成 江坤宇

延伸閱讀

12強賽／共組二游還沒感受到江坤宇多可愛 李凱威：感覺像老將

12強賽／兄弟黃金二游首度中華隊搭擋 江坤宇談岳東華的安心感

中職／張育成→章魚成玩超嗨 「以後不要叫我國防部長了」

12強賽／最大遺珠之憾當然是張育成 曾豪駒：對火力一定有損失

相關新聞

中職／搶人戰開跑！詹子賢正式提交FA申請 本季第一人

中華職棒的自由球員冬季採購正式開跑，聯盟今天公告詹子賢行使自由球員權利，也成為今年第一位正式遞件的選手。

中職／江坤宇談張育成明年衝擊游擊連霸 盼再與詹子賢當隊友

年僅24歲的江坤宇，已經出入頒獎典禮像是行灶腳，游擊手位置上的連霸，明年將面臨大聯盟級對手張育成的競爭，江坤宇則說張育成...

中職／大巨蛋再釋出9場給例行賽 聯盟感謝並盼持續朝目標場次爭取

中華職棒爭取明年台北大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司初版提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期共20場，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增...

中職／古林睿煬、勝騎士爭MVP也爭獎金王 魔鷹雙冠王獎金先打折

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，今年的獎金王將在年度MVP三位入圍者當中誕生，勝騎士「保底」18萬，古林睿煬目前手握13萬...

中職／岳政華奪金手套滿足張志豪期待 看到二壘開獎卻有遺憾

中信兄弟隊外野手岳政華生涯首度拿下金手套，拿到一直想要的獎項，但心中還是有遺憾，就是未能與哥哥岳東華一起站上頒獎台，他也...

中職／戴培峰獲獎感謝家人和老婆 笑說兒子也在無形中幫忙

富邦悍將隊捕手戴培峰生涯前5年不識最佳十人、金手套獎的滋味，今年一口氣包辦這兩個獎項，在年度頒獎典禮前談到感想，特別感謝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。