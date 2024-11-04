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中職／李凱威打擊突破歸功吳睿勝 想穿紫色西裝被老婆勸阻

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
李凱威。記者陳宛晶／攝影
李凱威。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊李凱威連續兩年包辦二壘手金手套、最佳十人，今年在打擊成績上有明顯突破，他歸功隊友吳睿勝總能點到問題；去年喊話要穿大紫色西裝來參加頒獎典禮，今天並未兌現，李凱威則笑答是因為被老婆勸阻、要他低調一點。

李凱威的「穩定強」在本季進階到另一層次，全季繳出3成19打擊率、135支安打都是生涯新高，而這其實來自下半季的升溫，下半季打擊率3成70、上壘率0.433、80支安打都排名聯盟第一。

談到今年打擊上的蛻變，李凱威歸功隊友吳睿勝，今年自己從季初到季中打擊狀況並不是很好，隨著賽季疲勞累積，機制也有點跑掉，而吳睿勝在打擊上頗有見解，常提供自己一些想法，嘗試後也覺得「有摸到一些東西」，之後就習慣常常請教他的看法。

李凱威說：「大家都知道我們是很好的朋友，他每次給我的建議，感覺都有點到我的問題，會去嘗試看看，效果好的話就是延續。」

李凱威今年在最佳十人的票選相對沒有懸念，金手套則與中信兄弟隊岳東華上演激戰，僅以5分之差險勝，明年球季還有機會加入傷癒復出的林靖凱回歸二壘「靖區」，可能成為一級戰區。李凱威對此則說，其實每年都覺得很競爭，就是做好自己可以控制的，「大家相互競爭，刺激出自己更好的表現。」

喜歡紫色的李凱威，去年出席頒獎典禮時曾喊話：「希望明年還有機會來，我要穿大紫色」，結果今年真的達成再次獲獎卻未兌現，而他在試穿禮服時其實真的挑戰過紫色，也獲得店員好評，但他最終還是踩了煞車，「我老婆視訊看是說好看，但要我低調一點。」李凱威坦言，自己是很想穿紫色，但勇氣僅止於試穿，不敢實際穿，「如果下次拿到比較大的獎再穿。」

李凱威本季一度安打數接近領先群，他自己也坦言有注意到，「前面狀況不好，沒想過打擊獎，打到後面才發現拉得滿近。」他也希望明年可以朝生涯第一座打擊獎挑戰。

中信兄弟 李凱威

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