中職／啦啦隊檸檬辦「收割靈魂」歌唱賽 網：連評審都要懷疑人生
富邦悍將啦啦隊檸檬因魔性歌聲，被球迷們封為「靈魂歌姬」。她近日舉辦歌唱比賽尋找接班人，並邀請歌手卓義峯擔任評審，搞笑內容讓網友們紛紛直呼荒謬。
檸檬擔任這次比賽評審，隊友秀秀子則是主持人，秀秀子介紹檸檬是「2024年台灣生化級武器，不開口沒事，一開口就收割靈魂的代表人物。」檸檬也解釋舉辦比賽目的，「我的歌聲讓觀眾進入魔幻感覺，一天不聽不舒服，聽了不舒服一整天，竟然大家這麼喜歡，就直接辦比賽。」
比賽有3名參賽者，第1位大頭帶來「大大的擁抱」，第2位潔米演唱「離開一路上有你」，第3位蓁蓁則是唱「倒帶」。過程中檸檬不斷示範，加上卓義峯說出許多幽默的評語，現場歡笑聲不斷，最終由蓁蓁奪下冠軍，但她看起來沒有很開心。
影片曝光後，網友紛紛直呼，「完全沒想過荒謬可以達到這種境界，有夠好笑」、「好荒謬的節目但是從開始笑到最後」、「從頭笑到尾笑翻了」、「卓義峯真的滿好笑的，一直懷疑人生的感覺」、「檸檬才是我心中永遠的冠軍，去演唱會聽歌星唱歌要錢，但是聽檸檬唱歌要命」。
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