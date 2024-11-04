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中職／大巨蛋再釋出9場給例行賽 聯盟感謝並盼持續朝目標場次爭取

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌。報系資料照
中華職棒聯盟會長蔡其昌。報系資料照

中華職棒爭取明年台北大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司初版提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期共20場，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增加場次，並委請會長蔡其昌進行溝通協調，除了請遠雄巨蛋持續盤整增加檔期外，北市府世壯運開幕式一個月的進退場時間再精簡，預計還能提供更多檔期給中職明年例行賽舉辦，今天公布多空出9場空檔給中職例行賽，蔡其昌也對此表達感謝。

經中職聯盟與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，除了原定例行賽20場次，另因五月有世壯運無法使用外，確認明年大巨蛋檔期將可再增加3周、共9場次，且明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留。

蔡其昌回應，對於遠雄巨蛋快速盤整出檔期提供中華職棒更多場次，聯盟表達感謝之意。

日前北市府也表達世壯運再持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性，期盼再釋出一些時間後，相信明年中華職棒的場次應該就會與預期的相去不遠。

世壯運 中職 中華職棒

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