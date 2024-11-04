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中職／最美啦啦隊新人衣宸竟被抹黑「有X病」 她決定不忍了！

聯合新聞網／ 綜合報導
衣宸。 截圖自衣宸IG
衣宸。 截圖自衣宸IG

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters預備成員衣宸因亮眼外型，一登場便驚豔球迷，還被稱撞臉「三上悠亞」，人氣大幅提升，不過人紅是非多，近日遇到酸民抹黑，讓她決定不忍了，發文澄清。

衣宸在個人Threads發文並附上一張截圖，內容是有人到她粉絲專頁留下，「這女生有在賣，已經有姓病。」(註：錯字)

面對這不實謠言，衣宸無奈表示，「睡前突然看到自己粉專被這樣評論，可以理解也尊重每個人有表達與話語權，但完全不認可散播不實的謠言。」

貼文曝光後，網友紛紛為衣宸抱不平，「可以直接提告了，不要讓這種人自以為躲在鍵盤後面」、「全部截圖警局報案！警察都找的到！」、「言論自由不是拿來這樣胡亂使用的，支持提告」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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