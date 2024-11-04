快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／一生只有一次機會！曾子祐西武秋訓快閃返台 盼親領新人王

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐。本報資料照片
台鋼雄鷹隊曾子祐。本報資料照片

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，年度新人王三位入圍者曾子祐、王博玄、陳柏清都來自台鋼雄鷹隊，而曾子祐在10月29日啟程前往日本宮崎縣日南市參與西武獅隊秋訓，為期三周，將「快閃」返台1趟親自出席頒獎典禮。

雄鷹今年送4名選手參與西武秋訓，包括投手曾奕翔、張誠恩、內野手曾子祐、黃劼希，時間為10月30日至11月18日，正好碰上今天登場的頒獎典禮。

雄鷹領隊劉東洋表示，西武秋訓名單是很早就確定，剛好與頒獎典禮重疊，雖然會辛苦一點，但選手本人意願也是表達希望可以出席頒獎典禮，因此有提前安排曾子祐中間回台一趟，已在昨天晚上回到台灣，預計明天就會再飛回日本。

劉東洋表示，「因為新人王是一輩子只有一次的機會，對他本人也很重要，加上是隊史第一個新人王得主，球團也很重視。」

新人王上演3位雄鷹內鬥，劉東洋笑說，不管是誰得獎，3人的獲獎圖卡都已經做好了。

台鋼雄鷹 曾子祐 西武獅

延伸閱讀

中職／古林在平鎮的同梯戰友 曾頌恩、王博玄大雞慢啼

中職／雄鷹4名球員參加西武獅秋訓 期待曾子祐打下更細膩基礎

中職／年度3大獎入圍前3名出爐了 古林睿煬力拚年度MVP

12強賽／眾多好手無緣參加 再組一支中華隊也很有看頭

相關新聞

中職／古林睿煬、勝騎士爭MVP也爭獎金王 魔鷹雙冠王獎金先打折

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，今年的獎金王將在年度MVP三位入圍者當中誕生，勝騎士「保底」18萬，古林睿煬目前手握13萬...

日職／橫濱2連敗後奪4連勝 日本大賽睽違26年奪冠

日職總冠軍賽今天進行第6戰，橫濱DeNA隊的筒香嘉智轟出陽春砲、又敲清壘二壘安打，全場包辦4打點，終場橫濱以11比2擊退...

中職／大巨蛋明年中職賽 遠雄承諾至少35場

台北大巨蛋傳出明年僅提供中華職棒20場賽事，引發罵聲。體育局已要求遠雄將職棒場次由20場增至30場以上，並將精算，看能否...

中職／一生只有一次機會！曾子祐西武秋訓快閃返台 盼親領新人王

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，年度新人王三位入圍者曾子祐、王博玄、陳柏清都來自台鋼雄鷹隊，而曾子祐在10月29日啟程前往...

黑豹旗／穀保家商扳倒平鎮高中 奪隊史第四冠

中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，歷經一個月激戰，昨天四強賽、冠軍賽輪番登場。台南市亞太國際棒球訓練...

黑豹旗／穀保家商奪隊史第4冠 南崁高中稱霸首屆女子組

中國信託商業銀行冠名贊助2024年第12屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，213支球隊歷經一個月激戰，今天四強賽事及冠軍爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。