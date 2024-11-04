中職／一生只有一次機會！曾子祐西武秋訓快閃返台 盼親領新人王

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，年度新人王三位入圍者曾子祐、王博玄、陳柏清都來自台鋼雄鷹隊，而曾子祐在10月29日啟程前往日本宮崎縣日南市參與西武獅隊秋訓，為期三周，將「快閃」返台1趟親自出席頒獎典禮。

雄鷹今年送4名選手參與西武秋訓，包括投手曾奕翔、張誠恩、內野手曾子祐、黃劼希，時間為10月30日至11月18日，正好碰上今天登場的頒獎典禮。

雄鷹領隊劉東洋表示，西武秋訓名單是很早就確定，剛好與頒獎典禮重疊，雖然會辛苦一點，但選手本人意願也是表達希望可以出席頒獎典禮，因此有提前安排曾子祐中間回台一趟，已在昨天晚上回到台灣，預計明天就會再飛回日本。

劉東洋表示，「因為新人王是一輩子只有一次的機會，對他本人也很重要，加上是隊史第一個新人王得主，球團也很重視。」

新人王上演3位雄鷹內鬥，劉東洋笑說，不管是誰得獎，3人的獲獎圖卡都已經做好了。