中職／古林睿煬、勝騎士爭MVP也爭獎金王 魔鷹雙冠王獎金先打折

中華職棒頒獎典禮今天晚上登場，今年的獎金王將在年度MVP三位入圍者裡其中兩人誕生，勝騎士「保底」18萬，古林睿煬目前手握13萬；魔鷹因未能出席，雙冠王獎金20萬先減為10萬，即便拿到年度MVP也將折半僅領到5萬，無緣挑戰獎金王。

根據聯盟規定，除經認定有正當且充分理由外，各獎項得獎人需親自出席年度頒獎典禮，如未親自出席者，得獎獎金減半發給，過去僅有2021年疫情賽季因球季較晚結束，考量洋將歸鄉心切而由會長蔡其昌決議特案處理，其他年份未能出席洋將都是拿到打5折的獎金。

統一獅勝騎士入手勝投王10萬及三振王8萬獎金，合計18萬。記者余承翰／攝影

今年MVP入圍者有兩位洋將，勝騎士隨統一獅隊打進總冠軍賽，儘管賽季已經落幕10天，仍留在台灣將出席頒獎典禮，而他目前入手勝投王10萬及三振王8萬獎金，合計18萬，將能全額入手；魔鷹則是已在10月7日離台，全壘打王10萬、打點王10萬將打五折，剩下10萬。

唯一本土競爭者古林睿煬目前握有防禦率10萬和最佳十人投手獎3萬，合計13萬，他與勝騎士誰能拿下年度MVP的10萬獎金，攸關「賞金王」歸屬。

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。圖／台鋼雄鷹隊提供

其餘超過10萬獎金的獲獎者，還包括邱智呈11萬（安打王、最佳十人）、陳晨威11萬（盜壘王、最佳十人）、林立10萬（打擊王）、陳柏豪10萬（救援王），而陳柏豪還有爭取最佳進步獎5萬獎金的機會。