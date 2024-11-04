黑豹旗／穀保家商奪隊史第四冠

中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，歷經一個月激戰，昨天四強賽、冠軍賽輪番登場。台南市亞太國際棒球訓練中心成棒副球場湧入超過兩千人觀賽，最終由穀保家商以十四比九扳倒平鎮高中，拿到隊史第四冠。

本屆另增設女子組，由桃園市南崁高中自十支女子球隊中脫穎而出，獲得首屆女子組優勝。

中信盃黑豹旗被譽為「台灣甲子園」，中信銀行副董事長詹庭禎表示，中國信託為台灣首家投入五級棒球運動的企業，長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，中信兄弟隊剛拿下今年中職總冠軍，其實今年球季並非一帆風順，但球員發揮韌性、團結一致，最終拋下彩帶封王，四年三冠的佳績展現堅強團隊戰力，希望傳遞這份永不放棄、奮戰到底的棒球精神給所有參賽選手。

黑豹旗首屆五十一隊報名，中信銀行從二○一五年起冠名贊助，至今年共有二一三隊參賽，女黑豹共計二六三位球員、十四位教練，皆創下歷史新高。兄弟球員林書逸及旅美選手林振瑋昨天也獲邀在冠軍賽開球，林書逸表示，很榮幸能將首次開球獻給台南在地球場，他也鼓勵學弟妹在高中時期磨練球技，好好享受比賽、不要害怕失敗，期待未來有機會在職棒賽場相見。

中信盃黑豹旗為向長期奉獻的棒球基層教練及幕後推手致敬，今年最高榮譽「黑豹獎」由各校自薦候選人，經中華棒球協會召集專業評審選出得獎名單，最終由台中市豐原高中教練張文鴻、高雄市海青工商教練許智盈及張洺瑞獲獎。

今年共有四支首度闖進卅二強的社團球隊獲頒「中國信託潛力獎」，包括台北南湖高中、桃園復旦高中、台南黎明高中、高雄中山高中，其中復旦高中更是挺進十六強，創下本屆社團球隊最佳戰績。