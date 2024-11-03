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日職／橫濱2連敗後奪4連勝 日本大賽睽違26年奪冠

中央社／ 台北3日電
筒香嘉智。擷圖自橫濱隊官方推特
筒香嘉智。擷圖自橫濱隊官方推特

日職總冠軍賽今天進行第6戰，橫濱DeNA隊的筒香嘉智轟出陽春砲、又敲清壘二壘安打，全場包辦4打點，終場橫濱以11比2擊退軟銀鷹隊，系列賽2連敗後奪4連勝，睽違26年奪冠。

本季日本職棒總冠軍賽由中央聯盟冠軍橫濱DeNA隊，與太平洋聯盟冠軍福岡軟銀鷹隊交手，在7戰4勝賽制中，前2戰軟銀分別以5比3、6比3奪下2連勝；不過橫濱急起直追，從第3戰開始分別以4比1、5比0、7比0奪勝，搶下聽牌優勝。

今天在橫濱球場舉行關鍵第6戰，2局下橫濱隊的筒香嘉智轟出陽春全壘打後，接著戶柱恭孝、森敬斗、桑原將志接連敲安打，再攻下2分，3局下橫濱再得1分；4局上軟銀隊靠著柳田悠岐轟出2分砲，剩2分落後。

不過橫濱在5局下灌進大局，打了11個人次，靠著5支安打、2次四壞球、1次觸身球保送，攻下7分，其中滿壘時筒香嘉智敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，終場橫濱就以11比2擊退軟銀，以4勝2敗奪冠，為橫濱隊自1998年以來，睽違26年奪下隊史第3冠。

橫濱隊先發投手大貫晉一此戰用56球投4局，被敲出5支安打，投出3次三振，失掉2分；不過之後濱口遙大、坂本裕哉、伊勢大夢、森原康平接連登板，都沒有失分，聯手守住勝利，由坂本裕哉拿下勝投。

橫濱 軟銀

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