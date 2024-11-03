12強賽／林安可、陳晨威雙帥開砲 中華隊對捷克隊狂攻10分留下勝場

中華隊備戰世界12強棒球賽，今天在自辦熱身賽迸發火力，打線敲出14支安打，林安可揮出滿貫砲、陳晨威炸裂陽春彈，加上張政禹單場3安、3打點，幫助中華隊以10：3擊敗捷克隊，在兩場台捷交流賽收下1勝1和。

捷克隊今天由薩托里亞（Ondrej Satoria）先發，他在去年經典賽對日本隊大谷翔平演出3球三振而聲名大噪，今天面對中華隊投2局無失分，首局在兩出局後被林安可敲出二壘打，吉力吉撈．鞏冠補上安打，林安可連闖兩個壘包，在本壘前遭到阻殺出局，中華隊錯過開張分數的機會。

中華隊2到5局合計只有1支安打，攻勢熄火，直到第6局點燃燎原之火，張政禹、陳晨威、林立相繼敲安攻占滿壘，林安可敲出滿貫砲，一棒逆轉戰局。

中華隊攻勢還在延燒，靠1安打、2保送再度攻占滿壘，張政禹安打追加2分打點，這是他此役第3支安打、單局第2支安打，成為埋伏在第9棒的攻勢奇兵。第7局江坤宇滿壘敲出安打掃回2分，第8局陳晨威補上陽春砲，第9局李凱威敲安並因暴投站上三壘，隨後靠張政禹的滾地球，跑回中華隊第10分。

中華隊昨天6投登板，今天安排剩餘7名投手接力出賽，先發投手江國豪投2局被敲1安打、1保送，丟掉1分（無責失），捷克隊2局下的攻勢，借助三壘手潘傑楷的接球失誤攻占得點圈，霍傑曼希克（Vojtěch Menšík）補上安打，幫助捷克隊先馳得點。