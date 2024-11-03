快訊

陳啟昱涉弊案失聯遭爆已離婚 前妻曾姿雯發聲：凡事都有原因

4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫

子瑜來了！專程返台挺姐妹淘 跟媽媽聯手應援Elkie莊錠欣

12強賽／中華隊要的火力來了！林安可炸裂滿貫砲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林安可敲出滿貫砲。記者余承翰／攝影
林安可敲出滿貫砲。記者余承翰／攝影

中華隊備戰世界12強棒球賽，林安可的腳傷狀況一直備受關注，今天回歸先發打線出賽，第6局敲出滿貫砲，一棒讓台北大巨蛋醒了過來。

台灣、捷克交流賽今天進行第2場，捷克隊由薩托里亞（Ondrej Satoria）先發，他在去年經典賽對日本隊大谷翔平演出3球三振而聲名大噪，今天面對中華隊，首局在兩出局後被林安可敲出二壘打，吉力吉撈．鞏冠補上安打，林安可挑戰連衝兩個壘包，在本壘前遭到阻殺出局，中華隊錯過開張分數的機會。

中華隊2到5局合計只有1支安打，攻勢熄火，直到第6局點燃燎原之火，張政禹、陳晨威、林立相繼敲安攻占滿壘，捷克換投由杜菲克（Tomáš Duffek）面對林安可，換投調度換來挨了一發滿貫砲，林安可一棒逆轉戰局。

林安可在中職季後賽因腳跟傷勢所苦，出賽有限，外界對他能否出戰12強賽高度關注，而他報到後回報都是傷勢無礙，今天以先發指定打擊出賽，至6局結束已有2支長打。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／台捷戰打線出爐 林安可先發DH、張政禹扛游擊

12強賽／台捷戰先發打線出爐 林立扛1棒、林昱珉將登板

12強賽／選手名單1111最終定案 林安可腳跟傷情表達OK

12強賽／國手打台灣大賽出問題 呂彥青、曾頌恩是替換首選

相關新聞

12強賽／中華隊要的火力來了！林安可炸裂滿貫砲

中華隊備戰世界12強棒球賽，林安可的腳傷狀況一直備受關注，今天回歸先發打線出賽，第6局敲出滿貫砲，一棒讓台北大巨蛋醒了過...

12強賽／台捷戰打線出爐 林安可先發DH、張政禹扛游擊

台灣、捷克交流賽今天進行第二場，由富邦悍將隊江國豪擔任先發投手，先發打線出爐，陳晨威擔任開路先鋒，游擊防區交給張政禹，林...

12強賽／12強南韓比亞運陣容更完整 林昱珉：挑戰性會更高

世界棒球12強賽中華隊王牌投手林昱珉昨天小試身手，繳出1局無失分、送出2次三振，他自評狀況也表示滿意，若能扛下首戰面對南...

12強賽／林家正有引導出投手優勢 吉力吉撈蹲捕因應戰況仍有需要

中華隊備戰世界12強棒球賽，昨天在自辦熱身賽與捷克隊戰成2：2平手，總教練曾豪駒談到昨天先發捕手林家正表現，給出高度讚賞...

12強賽／捷克2分砲嚇出中華隊冷汗 林立、曾頌恩強攻扳平

備戰世界12強棒球賽，中華隊與捷克隊兩場自辦熱身賽今天開打，首局捷克隊就轟出2分砲，但中華隊靠著林立、曾頌恩兩支二壘打扳...

12強／首次扛中華隊第1棒 林立：後面很多會打的

備戰世界12強棒球賽，中華隊今起與捷克隊進行2場熱身賽，首戰打線林立扛起「核彈頭」看出強攻雛型，這也將是他成棒國際賽首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。