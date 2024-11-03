12強賽／中華隊要的火力來了！林安可炸裂滿貫砲

中華隊備戰世界12強棒球賽，林安可的腳傷狀況一直備受關注，今天回歸先發打線出賽，第6局敲出滿貫砲，一棒讓台北大巨蛋醒了過來。

台灣、捷克交流賽今天進行第2場，捷克隊由薩托里亞（Ondrej Satoria）先發，他在去年經典賽對日本隊大谷翔平演出3球三振而聲名大噪，今天面對中華隊，首局在兩出局後被林安可敲出二壘打，吉力吉撈．鞏冠補上安打，林安可挑戰連衝兩個壘包，在本壘前遭到阻殺出局，中華隊錯過開張分數的機會。

中華隊2到5局合計只有1支安打，攻勢熄火，直到第6局點燃燎原之火，張政禹、陳晨威、林立相繼敲安攻占滿壘，捷克換投由杜菲克（Tomáš Duffek）面對林安可，換投調度換來挨了一發滿貫砲，林安可一棒逆轉戰局。

林安可在中職季後賽因腳跟傷勢所苦，出賽有限，外界對他能否出戰12強賽高度關注，而他報到後回報都是傷勢無礙，今天以先發指定打擊出賽，至6局結束已有2支長打。