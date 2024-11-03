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12強賽／美式足球版頭盔引好奇 馬泰曼希克嘆護片無用

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界12強棒球賽中華隊自辦熱身賽，捷克隊馬泰曼希克（Matej Mensik）頭戴美式足球設計般的頭盔。記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽中華隊自辦熱身賽，捷克隊馬泰曼希克（Matej Mensik）頭戴美式足球設計般的頭盔。記者許正宏／攝影

捷克隊馬泰曼希克（Matej Mensik）昨天上場代打時，頭上戴著猶如美式足球的頭盔引起台灣球迷好奇，事實上他在今年4月曾被觸身球打到鼻梁，因此將防護全面升級。

世界12強中華隊與捷克隊進行自辦熱身賽，昨天馬泰曼希克9局上代打被林凱威三振，今天改任先發第5棒、右外野手，首打席面對江國豪選到保送上壘。

對於頭盔設計受到關注，馬泰曼希克解釋，自己在今年賽季的第1個打席就被觸身球打到，也因此缺陣了一段時間，回到球場開始使用這種頭盔全方位保護自己，「我原本就有用加長型下巴護片，結果還是被打到鼻梁，乾脆換成這一種。」

捷克隊在10月與瑞士隊交流賽時，曾對上前大聯盟強投包爾（Trevor Bauer），馬泰曼希克是全隊第一位從他手中敲安的打者，他對此謙稱是運氣好，「他應該不是最好的狀態，但已經很難打，變化球能夠控到各個位置，球路也都很漂亮。」

去年經典賽曾敲出隊史首轟的馬泰曼希克說，兩次巨蛋經驗都很棒，台灣的球場更新一些，也期待這2場吸取經驗，加上之後去日本的交流賽，幫助自己日後的棒球發展。

包爾 希克 林凱威

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