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12強賽／坐機車、喝珍奶 捷克球員融入台灣：想再來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
捷克隊來台與中華隊交流賽，投手奇切克（David Krecek）、野手摩根（Ben Morgan）拍照取材台灣日常。圖／取自捷克隊官方X
捷克隊來台與中華隊交流賽，投手奇切克（David Krecek）、野手摩根（Ben Morgan）拍照取材台灣日常。圖／取自捷克隊官方X

受邀來台與中華隊進行2場世界12強棒球賽熱身賽，捷克隊很融入在地，投手奇切克（David Krecek）與野手摩根（Ben Morgan）更是跨坐機車上，拍了一系列「台灣日常」照，奇切克說：「希望有機會再來。」

為了展示球員身上的全新「亞洲行特製球衣」，捷克國家隊在官方X、IG上都放上一系列照片，奇切克、摩根在台北街頭玩得不亦樂乎，跨坐機車、滑溜滑梯、打籃球、玩抓娃娃機還喝珍奶，球迷也熱情說：「歡迎來到台灣。」

奇切克表示，自己是第一次來到台灣，這是個非常漂亮的國家，也很享受這邊不同的風景、食物，最喜歡便利商店的飯糰，「因為我喜歡海苔，吃起來也很方便。」

談起台北街頭系列照，奇切克表示，希望做一些台灣人日常會做的事情，「因為台灣很多機車，所以找上一位女士，她也很親切熱情借我們拍照。」

而捷克隊來台當天剛好是康芮颱風來襲，奇切克表示，人生之前沒遇過颱風，搭機降落的時候有些亂流，但整體很安全，只不過隔天看到很多路樹倒下，還砸到汽車，有點驚嚇。

奇切克在熱身賽首戰未登板，在板凳區他為台灣的比賽氣氛感到訝異，「第一次遇到這麼大聲的音樂應援，球迷也都很熱情，一路加油到最後，希望之後的賽事有機會登板。」捷克隊今天將與中華隊最後1次交手，接著與中職球隊也有熱身賽，才會啟程前往日本。

捷克隊來台與中華隊交流賽，投手奇切克（David Krecek）、野手摩根（Ben Morgan）拍照取材台灣日常。圖／取自捷克隊官方X
捷克隊來台與中華隊交流賽，投手奇切克（David Krecek）、野手摩根（Ben Morgan）拍照取材台灣日常。圖／取自捷克隊官方X
捷克隊來台與中華隊交流賽，投手奇切克（David Krecek）、野手摩根（Ben Morgan）拍照取材台灣日常。圖／取自捷克隊官方X
捷克隊來台與中華隊交流賽，投手奇切克（David Krecek）、野手摩根（Ben Morgan）拍照取材台灣日常。圖／取自捷克隊官方X

中職 中華隊 棒球

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