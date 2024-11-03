12強賽／高國輝成「攻蛋菜鳥」 喬中華隊打擊加速上緊發條

台北大巨蛋今年在中職賽季已經打過38場例行賽、2場明星賽、2場熱身賽、4場季後賽，許多選手都已經熟門熟路，反倒中華隊打擊教練高國輝是新鮮人，讓他自己都坦言，選手或許比自己更懂在巨蛋打擊的攻略，但他強調還是希望選手專注在投打對決上，「其他事情，就是讓教練來幫忙注意。」

高國輝本季擔任悍將二軍打擊教練，無緣跟上一軍賽程，直到這趟12強賽集訓才首度踏進大巨蛋，昨天與捷克隊的交流賽是首度在大巨蛋內參與賽事。他也說，第一次進來大巨蛋，是教練的身分，其實感覺也不錯。

多數選手都不乏在大巨蛋內出賽經驗，高國輝也說：「我覺得他們（選手）經驗應該比我更豐富，我自己是覺得不管怎樣，希望他們可以專注在投手對決上，其他事情就是教練幫忙注意。」

首場比賽過後，幾位選手反應在面對外籍裁判的好球帶還有待適應，高國輝則指出：「基本上，國際賽的好球帶就是沒有非常固定，就是鼓勵他們兩好球後差不多的球就是要大膽攻擊，與其讓裁判決定你這個打席的結果，倒不如自己去想辦法打到球，這樣會比較好。」

被問到是否有比較擔心調整狀況的打者，高國輝不諱言確實有，但不希望點名，「還有幾場比賽，讓他們趕快上緊發條吧！希望可以打出在季賽的表現，我相信他們都是很好的選手，可以調整很快。」