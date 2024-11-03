快訊

台灣也吃得到？日本麥當勞「楓糖鬆餅漢堡」傳11月登台 官方回應了

曾姿雯去年已與陳啟昱離婚 知情人士證實：和台鹽無關是其他因素

獨／逾3公尺「翹翅仔」現身高雄外海 釣客苦戰1小時！釣起170公斤巨物

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／田中將大連3年超額減薪 搶美日通算200勝仍有懸念

聯合新聞網／ 綜合外電報導
36歲的田中將大表現每況愈下，可能連續3年都遭遇超額減薪。 美聯社
36歲的田中將大表現每況愈下，可能連續3年都遭遇超額減薪。 美聯社

樂天金鷲隊投手田中將大確定連續第3年遭遇超過規定的降薪處分。據球界消息人士透露，樂天隊已向現年36歲的田中提出了超過日本職棒規定減薪上限（年薪1億日圓以上球員最多降40%）的降薪方案。

田中將大在去年10月進行了右肘手術，本季僅在9月28日對陣歐力士的比賽中登板一次，投了5局被擊出6支安打，失4分，最終吞下敗投，這也是他職業生涯首次單季無勝投記錄。

本季他的年薪為2.6億日圓（約新台幣5400萬元），據推測，樂天隊此次給出的薪資可能降至1億日圓左右，減薪幅度超過了40%的上限。

田中將大於2021年從美國大聯盟紐約洋基隊重返樂天，當時簽下了為期兩年、年薪高達9億日圓的豪華合約。然而，回歸後的表現未達預期。首個賽季，他僅取得4勝9敗，第二年則是9勝12敗。去年休賽季，他的年薪從9億日圓大幅下調至4.75億日圓，減幅達47%，創下球隊史上最大降薪幅度。

田中將大效力洋基期間拿到78勝。 美聯社
田中將大效力洋基期間拿到78勝。 美聯社

今年成績更加慘澹，田中將大的年薪再次被降至2.6億日圓，減薪45%。如果此次降薪消息屬實，田中的年薪將跌至約1億日圓，三年內累計減薪超過7.4億日圓。

考慮到田中將大過去的貢獻和名聲，樂天仍希望與他續約，視他為球隊未來的重要戰力。目前，田中將大需要在接受這一超過減薪上限的薪資方案和拒絕續約成為自由球員之間做出選擇。他距離美日職棒生涯通算200勝僅差3勝，未來動向備受關注。

田中將大效力紐約洋基7個賽季期間，累計78勝46敗；回歸日本後的4個賽季，則累積20勝33敗，生涯勝投數達到197勝。雖然他在美國已經累積了豐厚的財富（總薪資約1.55億美元，約合237億日圓），但連續降薪對他的職業生涯和榮譽感難免造成了一定影響。

據日本職棒的契約規定，年薪超過1億日圓的球員，單季降薪幅度不得超過40%，否則球員有權選擇成為自由球員。然而，由於田中最初的年薪過高，其他球隊可能無法提供相同的薪資待遇。

面對這一局面，田中將大是選擇接受降薪續約，繼續在樂天隊追求個人里程碑，還是另尋他隊，成為目前最大的懸念。而球迷們也在關注這位昔日的「神之子」將如何抉擇。

日本 紐約 美國 職業 薪資

相關新聞

日職／田中將大連3年超額減薪 搶美日通算200勝仍有懸念

樂天金鷲隊投手田中將大確定連續第3年遭遇超過規定的降薪處分。據球界消息人士透露，樂天隊已向現年36歲的田中提出了超過日本職棒規定減薪上限（年薪1億日圓以上球員最多降40%）的降薪方案。 田中將大

中職／大巨蛋明年中職賽 遠雄承諾至少35場

台北大巨蛋傳出明年僅提供中華職棒20場賽事，引發罵聲。體育局已要求遠雄將職棒場次由20場增至30場以上，並將精算，看能否...

黑豹旗／張乙安完封勝 率穀保擊退南英晉級4強

黑豹旗青棒賽8強穀保家商靠著先發投手張乙安7局完封勝，穀保6局下單局攻下4分、奠定勝基，終場以5比0擊敗南英商工、晉級4...

黑豹旗／壽山高中當黑馬 擊退白河隊史首闖4強

黑豹旗青棒賽8強壽山高中今天與白河商工交手，壽山投打發揮，團隊敲出13安攻勢串聯，黃晟浩4安3打點，終場以13比2、5局...

中職／球迷自發舉「大巨蛋是棒球場」標語 盼回歸初衷

對大巨蛋目前僅供中職明年球季20場爭議，今天12強台灣隊的自辦熱身賽，有球迷製作「大巨蛋是棒球場」標語，發起人蔡先生表示...

日職／大型右腕蕭齊育成約加盟樂天 隊史台將第5人

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布，與台灣投手蕭齊簽下育成合約，成為隊史第5位台將，也是今年繼徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡後，第四位旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。