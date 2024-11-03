日職／田中將大連3年超額減薪 搶美日通算200勝仍有懸念

樂天金鷲隊投手田中將大確定連續第3年遭遇超過規定的降薪處分。據球界消息人士透露，樂天隊已向現年36歲的田中提出了超過日本職棒規定減薪上限（年薪1億日圓以上球員最多降40%）的降薪方案。

田中將大在去年10月進行了右肘手術，本季僅在9月28日對陣歐力士的比賽中登板一次，投了5局被擊出6支安打，失4分，最終吞下敗投，這也是他職業生涯首次單季無勝投記錄。

本季他的年薪為2.6億日圓（約新台幣5400萬元），據推測，樂天隊此次給出的薪資可能降至1億日圓左右，減薪幅度超過了40%的上限。

田中將大於2021年從美國大聯盟紐約洋基隊重返樂天，當時簽下了為期兩年、年薪高達9億日圓的豪華合約。然而，回歸後的表現未達預期。首個賽季，他僅取得4勝9敗，第二年則是9勝12敗。去年休賽季，他的年薪從9億日圓大幅下調至4.75億日圓，減幅達47%，創下球隊史上最大降薪幅度。

田中將大效力洋基期間拿到78勝。 美聯社

今年成績更加慘澹，田中將大的年薪再次被降至2.6億日圓，減薪45%。如果此次降薪消息屬實，田中的年薪將跌至約1億日圓，三年內累計減薪超過7.4億日圓。

考慮到田中將大過去的貢獻和名聲，樂天仍希望與他續約，視他為球隊未來的重要戰力。目前，田中將大需要在接受這一超過減薪上限的薪資方案和拒絕續約成為自由球員之間做出選擇。他距離美日職棒生涯通算200勝僅差3勝，未來動向備受關注。

田中將大效力紐約洋基7個賽季期間，累計78勝46敗；回歸日本後的4個賽季，則累積20勝33敗，生涯勝投數達到197勝。雖然他在美國已經累積了豐厚的財富（總薪資約1.55億美元，約合237億日圓），但連續降薪對他的職業生涯和榮譽感難免造成了一定影響。

據日本職棒的契約規定，年薪超過1億日圓的球員，單季降薪幅度不得超過40%，否則球員有權選擇成為自由球員。然而，由於田中最初的年薪過高，其他球隊可能無法提供相同的薪資待遇。

面對這一局面，田中將大是選擇接受降薪續約，繼續在樂天隊追求個人里程碑，還是另尋他隊，成為目前最大的懸念。而球迷們也在關注這位昔日的「神之子」將如何抉擇。