中職／大巨蛋明年中職賽 遠雄承諾至少35場

台北大巨蛋傳出明年僅提供中華職棒20場賽事，引發罵聲。體育局已要求遠雄將職棒場次由20場增至30場以上，並將精算，看能否釋出世壯運使用的天數；遠雄承諾，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場。但中職聯盟會長蔡其昌直言，聯盟要確保至少36場。

北市議員李明賢指出，職棒今年38場，明年縮水成20場，在於遠雄把明年世壯運檔期也算進去，世壯運開幕式只需1天，卻拿走1個月檔期，市府應與遠雄彈性調整，釋出更多時間。

議員何孟樺說，「體育局管不好大巨蛋，還成為體育賽事的大障礙。」世壯運僅規畫開幕式使用大巨蛋，卻框下1個月，體育局難辭其咎。

體育局長王泓翔昨說明，世壯運開幕前整備需21天，事後撤場及草皮恢復需5天，含開幕日在內共27天；各項賽前規畫都經過專業評估，開幕式使用已縮減4日，目前持續精算、細部盤點必要天數，研擬適度精簡再釋出更多天數。

「北市府對遠雄毫無掌控力，幾乎讓大巨蛋淪為私人場館。」議員顏若芳認為，應盡速研商遠雄每年檔期報備機制，確保履約；北市府也應確保賽事籌辦時間無虞，再壓縮大巨蛋使用天數。

遠雄公關經理夏至賢回應，大巨蛋體育賽事檔期安排，絕對高於投資執行計畫書中規定。他說，只要世壯運使用天數合理精算，主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽及總冠軍戰等檔期早已保留，「中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上」。

不過，蔡其昌說，聯盟要確保至少36場例行賽，明星賽、季後賽另論，不是先填完商業活動，空檔再補到36場。