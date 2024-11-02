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黑豹旗／張乙安完封勝 率穀保擊退南英晉級4強

中央社／ 台北2日電
2024第12屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續進行，新北市穀保家商（圖）2日在8強戰以5比0擊敗台南市南英商工，成功晉級4強。圖為穀保家商113年10月29日出賽畫面。圖／大會提供
2024第12屆黑豹旗全國高中棒球大賽持續進行，新北市穀保家商（圖）2日在8強戰以5比0擊敗台南市南英商工，成功晉級4強。圖為穀保家商113年10月29日出賽畫面。圖／大會提供

黑豹旗青棒賽8強穀保家商靠著先發投手張乙安7局完封勝，穀保6局下單局攻下4分、奠定勝基，終場以5比0擊敗南英商工、晉級4強，將與壽山高中爭冠軍戰門票。

穀保家商今天8強賽與南英商工交手，派出高二投手張乙安先發，張乙安開賽稍微有狀況，先觸身球保送首名打者，但及時回穩、沒讓對手延續攻勢。

張乙安今天用94球投完7局，僅在2局被跑出1支內野安打，總計投出8次三振、2次四死球保送，無失分，投出目前為止高中生涯代表作，率隊搶下勝利。

穀保1局下靠著觸身球保送、犧牲觸擊，滾地球造成對手守備失誤先跑回1分，6局下再起攻勢，曾聖恩率先敲出安打，1人出局後靠著觸身球保送、陳宸杰、黃靖惟接連安打，加上高飛犧牲打再拿2分，劉承佑補上安打添分，再靠著接連觸球保送擠回分數。

黑豹旗4強出爐，穀保家商明天將與隊史首度闖進黑豹旗4強的壽山高中交手，平鎮高中則要與麥寮高中交手，勝隊晉級下午接著開打的冠軍戰。

穀保家商 黑豹旗

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