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黑豹旗／壽山高中當黑馬 擊退白河隊史首闖4強

中央社／ 台北2日電
2024黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰，桃園市壽山高中（圖）2日與台南市白河商工交手，終場壽山以13比2、5局搶勝，隊史首度闖進黑豹旗4強。圖為壽山高中113年10月20日出賽畫面。圖／大會提供
2024黑豹旗全國高中棒球大賽8強戰，桃園市壽山高中（圖）2日與台南市白河商工交手，終場壽山以13比2、5局搶勝，隊史首度闖進黑豹旗4強。圖為壽山高中113年10月20日出賽畫面。圖／大會提供

黑豹旗青棒賽8強壽山高中今天與白河商工交手，壽山投打發揮，團隊敲出13安攻勢串聯，黃晟浩4安3打點，終場以13比2、5局搶勝，隊史首度闖進黑豹旗4強。

黑豹旗全國高中棒球大賽8強在台南舉行，壽山今天開賽就有攻勢，面對白河主力先發投手秦琮恩把握機會有串聯攻勢，抓準對手開賽不穩，靠著1次保送、4支安打串聯，加上對手守備失誤，一口氣攻下4分，也讓白河1局還沒結束就提前啟動牛棚投手群。

白河2局下追回1分，壽山3到5局、局局得分，7棒黃晟浩首局、3局都敲出內野安打，4局敲出二壘打、帶有2分打點，5局敲出個人單場第4支安打也貢獻打點，單場4安3打點、打擊表現最亮眼。

壽山先發投手李柏叡用55球投3.1局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分，劉恩廷後援1.1局被敲出1支安打，投出1次四壞保送，失掉1分非責失分，球隊搶勝，李柏叡為勝投。

壽山闖進8強已經是隊史最佳，今天繼續推進最佳成績紀錄，首闖黑豹旗4強，將與穀保家商與南英商工勝隊交手。

棒球 黑豹旗

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