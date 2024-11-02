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中職／悍將也盼增加大巨蛋場次 「支持聯盟立場」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將支持聯盟立場，盼明年有更多大巨蛋場次。 聯合報系資料照
富邦悍將支持聯盟立場，盼明年有更多大巨蛋場次。 聯合報系資料照

台北大巨蛋今天進行12強中華隊、捷克隊交流賽，大巨蛋明年中職場次成為近日熱議話題，富邦悍將隊今年在大巨蛋舉辦6場主場，明年有意朝增加場次規畫，富邦育樂總經理陳昭如表示，球團支持聯盟立場，共同爭取更多場次，希望能有符合球迷期待的結果。

中職今年共在大巨蛋舉辦38場例行賽，近日因遠雄僅允諾明年球季20場例行賽而燒開話題，備戰中的中華隊教練、選手以及會長蔡其昌都面對同一話題。

陳昭如今天也出席在大巨蛋的交流賽，她表示，今年大巨蛋落成後，為球迷提供很棒的觀賽環境和選擇，「明年球季悍將的球場安排，很多球迷都很期待，所以球團規畫希望增加例行賽場次。」

陳昭如也說，正如近期蔡其昌會長所提到的，悍將球團支持聯盟立場，共同爭取更多大巨蛋場次作為職棒例行賽使用，並期望透過多方協調，希望能有符合球迷期待的結果及安排。

中職 中華隊 富邦悍將

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