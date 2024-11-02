快訊

紅牌重機高速撞轉彎車「解體爆火花」 騎士當場身亡畫面曝

侯友宜接班人是誰？他觀察侯1動作 預言新北藍白合可能性

颱風攪局演唱會粉絲落淚 劉德華寵粉哽咽飆這句台語

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／蔡其昌重申爭取保底36場 若大巨蛋無法棒球優先很奇怪

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒明年賽程爭取台北大巨蛋場次陷入僵局，中職聯盟會長蔡其昌(中)點出雙方意見歧異。中央社
中華職棒明年賽程爭取台北大巨蛋場次陷入僵局，中職聯盟會長蔡其昌(中)點出雙方意見歧異。中央社

中華職棒明年賽程爭取台北大巨蛋場次陷入僵局，儘管場館營運方遠雄稱「有共識」，中職聯盟會長蔡其昌點出雙方意見歧異，聯盟是要確保至少36場，後續排完商業活動的空檔可以再給職棒，也直言大巨蛋的誕生背景，如果無法棒球優先，「那很奇怪」。

因職棒球迷呼喚而誕生的大巨蛋，卻面臨明年職棒賽事只有20場在此舉辦情況，話題延燒數日，蔡其昌今天在中華隊、捷克隊交流賽前來到場邊，再度面對此一話題。

蔡其昌還原始末，9月就已經向大巨蛋提出「目標36場」，遠雄回覆20場，雖無法接受，還是必須先確保這20場，接著就是本周一的領隊會議，無意得到各隊領隊炸鍋的反應。

蔡其昌說，聯盟與台北市政府的共識都是棒球優先，目前提出的計畫也有顧及到營運方是事業單位、要做生生意，「才會提出36場，很大部份還是保留給遠雄，我一直認為我們的方案理性客觀。」他強調聯盟立場，就是先確保36場例行賽，明星賽、季後賽另論，後面商業活動排完後若有空檔可以再給職棒，而非靠填完商業活動後的空檔補到36場。

蔡其昌坦言，如果跟每隊問需求，加起來絕對超過36場，36場已經是退一步，中職也沒有把假日都占完，「我沒有立場，只能拜託，顧及到人家要做生意，我也沒有蠻橫強勢。」

網路上各派立場都有，包括認為為何要優先給職棒的意見，蔡其昌回應民主社會尊重各方意見，對於網友回應都有看到，但很多人沒有參與到爭取大巨蛋的過程，「如果大巨蛋無法棒球優先、無法滿足棒球，那這件事就很奇怪。」對於職棒賽事優先挑選假日，他認為這是票房考量下的人之常情，換作演唱會也是一樣，「如果把餅做大，球迷願意平日進來，那當然可以多排平日。」

中職 明星賽 棒球

延伸閱讀

世壯運開幕式為何卡大巨蛋1個月檔期？蔣萬安回應了

接見捷克國家棒球代表隊 賴總統：切磋球技也增進台捷關係

中職／明年大巨蛋賽程遭砍近半？ 蔡其昌喊話蔣萬安棒球優先別跳票

蔡其昌：燃氣電廠蓋好燃煤就別再發電 留存交國安評估

相關新聞

中職／蔡其昌重申爭取保底36場 若大巨蛋無法棒球優先很奇怪

中華職棒明年賽程爭取台北大巨蛋場次陷入僵局，儘管場館營運方遠雄稱「有共識」，中職聯盟會長蔡其昌點出雙方意見歧異，聯盟是要...

中職／悍將也盼增加大巨蛋場次 「支持聯盟立場」

台北大巨蛋今天進行12強中華隊、捷克隊交流賽，大巨蛋明年中職場次成為近日熱議話題，富邦悍將隊今年在大巨蛋舉辦6場主場，明...

日職／大型右腕蕭齊育成約加盟樂天 隊史台將第5人

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布，與台灣投手蕭齊簽下育成合約，成為隊史第5位台將，也是今年繼徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡後，第四位旅...

黑豹旗／「麻辣鮮師」徐磊5.1局先發好投 麥寮勝大溪晉4強

黑豹旗青棒賽8強麥寮高中今天與大溪高中交手，麥寮派出王牌投手徐磊先發，投5.1局失1分、展現壓制力，麥寮靠著5局串聯攻勢...

黑豹旗／平鎮延長賽勝高苑晉4強 左投劉任右先發飆速

黑豹旗青棒賽8強平鎮高中與高苑工商鏖戰至延長賽第8局，平鎮靠著王興楷再見高飛犧牲打以3比2搶勝晉4強；平鎮高一左投劉任右...

中職／大巨蛋明年檔期夯 遠雄承諾聯盟：場次絕對超過35場

台北大巨蛋不只已辦許多棒球賽事，下月還有天王周杰倫演唱會，明年檔期包含世壯運在內相當搶手，卻傳出僅提供中華職棒20場賽事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。