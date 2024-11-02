中職／蔡其昌重申爭取保底36場 若大巨蛋無法棒球優先很奇怪

中華職棒明年賽程爭取台北大巨蛋場次陷入僵局，儘管場館營運方遠雄稱「有共識」，中職聯盟會長蔡其昌點出雙方意見歧異，聯盟是要確保至少36場，後續排完商業活動的空檔可以再給職棒，也直言大巨蛋的誕生背景，如果無法棒球優先，「那很奇怪」。

因職棒球迷呼喚而誕生的大巨蛋，卻面臨明年職棒賽事只有20場在此舉辦情況，話題延燒數日，蔡其昌今天在中華隊、捷克隊交流賽前來到場邊，再度面對此一話題。

蔡其昌還原始末，9月就已經向大巨蛋提出「目標36場」，遠雄回覆20場，雖無法接受，還是必須先確保這20場，接著就是本周一的領隊會議，無意得到各隊領隊炸鍋的反應。

蔡其昌說，聯盟與台北市政府的共識都是棒球優先，目前提出的計畫也有顧及到營運方是事業單位、要做生生意，「才會提出36場，很大部份還是保留給遠雄，我一直認為我們的方案理性客觀。」他強調聯盟立場，就是先確保36場例行賽，明星賽、季後賽另論，後面商業活動排完後若有空檔可以再給職棒，而非靠填完商業活動後的空檔補到36場。

蔡其昌坦言，如果跟每隊問需求，加起來絕對超過36場，36場已經是退一步，中職也沒有把假日都占完，「我沒有立場，只能拜託，顧及到人家要做生意，我也沒有蠻橫強勢。」

網路上各派立場都有，包括認為為何要優先給職棒的意見，蔡其昌回應民主社會尊重各方意見，對於網友回應都有看到，但很多人沒有參與到爭取大巨蛋的過程，「如果大巨蛋無法棒球優先、無法滿足棒球，那這件事就很奇怪。」對於職棒賽事優先挑選假日，他認為這是票房考量下的人之常情，換作演唱會也是一樣，「如果把餅做大，球迷願意平日進來，那當然可以多排平日。」