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黑豹旗／「麻辣鮮師」徐磊5.1局先發好投 麥寮勝大溪晉4強

中央社／ 台北2日電
黑豹旗青棒賽8強麥寮高中2日與大溪高中交手，麥寮派出王牌投手徐磊先發，並靠著5局串聯攻勢搶分以3比1獲勝，睽違3年再闖4強。圖為徐磊10月23日出賽畫面。（大會提供）中央社
黑豹旗青棒賽8強麥寮高中2日與大溪高中交手，麥寮派出王牌投手徐磊先發，並靠著5局串聯攻勢搶分以3比1獲勝，睽違3年再闖4強。圖為徐磊10月23日出賽畫面。（大會提供）中央社

黑豹旗青棒賽8強麥寮高中今天與大溪高中交手，麥寮派出撞名昔日戲劇「麻辣鮮師」的王牌投手徐磊先發，投5.1局失1分、展現壓制力，麥寮靠著5局串聯攻勢搶分以3比1獲勝，睽違3年再闖4強。

黑豹旗全國高中棒球大賽8強在台南舉行，麥寮今天與大溪交手也是投手戰，麥寮王牌投手徐磊前3局僅讓大溪打者靠著觸身球保送上壘，直到4局才被敲出第一支安打，前5局完全壓制、沒有失分。

徐磊6局上續投有狀況，先投出觸身球保送、捕逸讓跑者上到二壘，1人出局後暴投失分退場，接替投球的歐睿傑登板就先投出保送，麥寮再換投，換上吳柏霆接手後援，雖被敲出二壘打，但關鍵時製造雙殺、替球隊守住領先優勢。

麥寮今天攻勢集中在5局下，得點圈有人、1人出局，江孝恩適時安打、一棒送回2分，2人出局後王翾祐補上三壘打，替球隊多添1分保險分。

徐磊今天先發總計用92球投5.1局，被敲出2支安打，投出5次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分，歐睿傑中繼沒有抓到出局數，吳柏霆後援投1.2局無失分，替球隊守住勝利，徐磊為勝投。

麥寮高中今天比賽搶勝，繼2021年後再度闖進黑豹旗4強，4強賽將強碰平鎮高中

平鎮高中 黑豹旗

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