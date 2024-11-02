黑豹旗／平鎮延長賽勝高苑晉4強 左投劉任右先發飆速

黑豹旗青棒賽8強平鎮高中與高苑工商鏖戰至延長賽第8局，平鎮靠著王興楷再見高飛犧牲打以3比2搶勝晉4強；平鎮高一左投劉任右先發5.1局無失分，飆速146公里，無關勝敗。

黑豹旗全國高中棒球大賽8強在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場舉行，平鎮高中今天與高苑工商交手，平鎮派出高一左投手劉任右先發展現壓制力，前兩局僅讓高苑靠著保送上壘，直到3局才被敲出首支安打，但力守不失分。

劉任右今天總計用82球投5.1局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、2次保送，無失分，最快球速146公里、無關勝敗。

兩隊正規7局打完0比0僵持不下，突破僵局制8局上高苑靠著投手犯規、安打先拿1分，再靠著高飛犧牲打送回第2分。

平鎮8局下靠著犧牲觸擊推進、江庭毅二壘打送回2分，先將比數扳平，再靠著盜壘、王興楷敲出再見高飛犧牲打，幫助球隊順利搶勝。

平鎮投手張耀允6局1人出局後接手中繼，總計投1.2局失掉2分都非責失分，邱立璿後援1局無失分、奪下勝投。