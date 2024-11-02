12強賽／中捷戰Team Taiwan限定店開幕 Yuri直呼：好震撼

為世界12強中華隊與捷克隊熱身賽加油，「2024 TEAM TAIWAN 期間限定店」今日於松山文創園區開幕，除了回顧中華隊在國際賽場的歷史故事外，也有滿滿啦啦隊女孩的專屬應援區、必拍打卡牆等限定活動，啦啦隊女孩Yuri看到直呼：「好震撼。」

「2024 TEAM TAIWAN 期間限定店」以深藍與白色作為主視覺配色，牆面則展示了TEAM TAIWAN歷史沿革，從2017年TEAM TAIWAN首次亮相，至今的發展歷程完整呈現，還有象徵榮耀的錦旗以及歷代球衣、紀念球等展品。

特別的是，場中還有超人氣打卡區、啦啦隊女孩們的應援立牌，以及拍貼機、卡片機等各式互動區域，Yuri、穎樂、丹丹、Queena四位人氣啦啦隊女孩今天在現場玩得不亦樂乎。

今起的世界12強中華隊與捷克隊2場自辦熱身賽，將有TEAM TAIWAN啦啦隊女孩到場應援，丹丹表示：「心情很緊張，希望能好好幫台灣加油。」穎樂因為是第一次在國際賽應援，還先找Yuri一起私下練習，希望到時能夠好好表現。

「2024 TEAM TAIWAN 期間限定店」今日於松山文創園區開幕，穎樂（左起）、Yuri、Queena、丹丹四位人氣啦啦隊女孩到場。記者蘇志畬／攝影

這次期間限定店除了中捷戰的限定商品外，也有不少啦啦隊女孩的應援物，Yuri表示，現場商品琳瑯滿目，品質也都很精緻，穿上球員版的商品時，自己感覺也化身為熱血球迷，希望大家多來參觀。

Yuri、穎樂、丹丹、Queena今天也舉辦見面會，推出限量「挺台灣！女孩禮包」，每位女孩限量5份，共計20份，禮包內含女孩客製化應援球衣、盲抽徽章、紀念球、抱枕、盲抽證件卡套、應援毛巾等，還有機會獲得女孩們的簽名與拍立得合照。

另外，現場還有「挺台灣，抽好禮」活動，只要在Sportsfanfun球迷瘋粉絲專頁完成互動條件，即有機會獲得好禮，頭獎為女孩胸章一套，特獎為TEAM TAIWAN T-shirt乙件、TEAM TAIWAN帽子乙頂，邀請球迷們一起挺台灣。

「2024 TEAM TAIWAN 期間限定店」今日於松山文創園區開幕。圖／主辦單位提供