中職／世壯運卡中職大巨蛋檔期？ 執委會列時程需27天

台北大巨蛋明年檔期搶手，傳出因北市府要辦「2025雙北世界壯年運動會」，使中華職棒僅20場賽事。世壯運執行委員會今指出，開幕式前21天展開人工草皮保護措施、硬體設備搭設等，撤場及草皮恢復需5天，含開幕日在內共使用大巨蛋檔期27天。

雙北世壯運執行委員會副執行長王泓翔表示，世壯運明年5月17日至30日舉行，是北市繼2017年世界大學運動會後，再次爭取到最大型且首度在亞洲舉辦的國際級綜合賽會，因此北市府選擇國內最具指標性室內運動場館台北大巨蛋，作為賽會開幕式場地，迎接來自上百個國家、數萬名選手。

王泓翔指出，世壯運組織委員會文化處參考過往國際重大運動賽會經驗及大巨蛋場地使用規定，經綜整評估後，暫時匡列大巨蛋給北市府的10天回饋檔期在內共27天，用於籌辦世壯運開幕式。 他說，明年4月26、27日展開人工草皮保護措施，4月28至5月7日硬體搭設，5月8至16日為期9天安全測試、節目及燈光音響彩排、賽會全系統測試，5月17日開幕式結束後，18至22日撤場及人工草皮復原。5月26日場地整備，迎接27、28日的世壯運棒球賽事金牌戰。

王泓翔直言，各項賽前規畫都會經過詳盡專業評估，整體開幕式使用時間已較原訂縮減4日期程，目前仍持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性，合理使用大巨蛋檔期，再釋出更多天數。