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中職／世壯運卡位 大巨蛋中職明年僅20場

聯合報／ 記者林佳彣楊正海洪子凱／台北報導
台北大巨蛋檔期相當搶手，昨傳出明年因市府要辦世壯運，僅能提供中職辦20場次例行賽。本報系資料照／記者許正宏攝影
台北大巨蛋檔期相當搶手，昨傳出明年因市府要辦世壯運，僅能提供中職辦20場次例行賽。本報系資料照／記者許正宏攝影

台北大巨蛋檔期搶手，卻傳出明年僅提供中華職棒20場賽事，中職聯盟會長蔡其昌喊話北市府履行「棒球優先」承諾。市長蔣萬安說，會確保大巨蛋以辦體育賽事為主；體育局也喊話遠雄「莫忘初衷」。遠雄回應，空檔可優先開放中職賽事。

中職前天領隊會議討論明年賽程，遠雄初步提供的大巨蛋版本僅給中職20場，與今年38場相比幾乎腰斬，中職無法接受。蔡其昌說，近期會邀北市府與遠雄，溝通爭取賽程場次。

「相信蔣市長也不願意跳票」，蔡其昌說，聯盟9月已提一套大巨蛋賽程規畫建議給遠雄，每月球賽與商業演出不衝突；聯盟如果每月連續2周賽程在大巨蛋，4到9月都能釋出另2周檔期給商業演出，等於每月都有球賽與演唱會，希望取得平衡，「這樣的話，中職至少能確保例行賽6個月共12周、36場的賽事辦在大巨蛋」。

聯盟轉述遠雄巨蛋公司說法，是因明年5月市府辦世壯運，已先保留4至5周場布及舉辦檔期，中職2場開幕賽後，4、5月無法安排賽事；6月到9月則可安排6檔共18場例行賽。

蔣萬安昨表示，體育局會盡快邀請遠雄、中職和棒協協調，大巨蛋是體育場館，以舉辦體育賽事為主，這非常清楚，接下來市府也會開檔期預程會議，也確保大巨蛋要符合場館使用目的。

體育局表示，大巨蛋須以體育賽事優先使用，演唱會等活動則屬臨時性使用，不得排擠體育賽事；大巨蛋須釋出足夠比例天數用於體育賽事，包含包廂都應該透明化與制度化；會再協調爭取更多棒球賽事，確保合乎大巨蛋使用目的。

雙北世壯運明年5月17日至30日舉行，體育局表示，明年世界棒球經典賽資格賽也爭取在大巨蛋舉辦。遠雄集團公關經理夏至賢說，大巨蛋檔期安排絕對以體育賽事優先，依照投資執行計畫書中所訂50%以上比率安排檔期，全力配合大型國際賽事安排。

北市府 大巨蛋 體育

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