快訊

11月重量級會晤？ 傳英特爾CEO基辛格將來台見台積電董座魏哲家

粉絲等了11年…劉德華開唱突甜喊「我娶你」 趴地救驚險意外

劉樂妍遇車禍！「車頭全毀」畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／見證10冠！兄弟9日封王遊行 繞行台中市區

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，封王遊行路線出爐。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，封王遊行路線出爐。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，近4年的第3座總冠軍，也是隊史第10座的冠軍獎盃，中信兄弟球團與台中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以市政公園為首站，終點將回到台中洲際棒球場。

今年球季開賽前，台中市長盧秀燕特地前往洲際球場，視察全新落成的球員休息室，也為中信兄弟加油打氣，總冠軍系列戰，盧秀燕也在第5戰的場，穿著球衣與球迷朋友一起在現場應援，與滿場2萬名球迷拋下黃彩帶。

賽後，盧秀燕也再次特別指示運動局積極推展並啟動籌辦機制，進行各項協調工作，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及臺中捷運等機關鼎力相助。

中信兄弟球團表示，11月9日將於台中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場，預計11時出發，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，球迷也可一睹風采。

封王遊行路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並回到終點台中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」！

接著在下午1點起，中信兄弟球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮！感謝球迷們一整年的加油應援，感謝祭分組對抗賽及簽名會活動資訊球團也將會另外公告。

中信兄弟球團也提醒球迷朋友，考量參與遊行車隊的人車安全，球迷們務必注意安全，勿緊跟車隊，也勿穿越封王遊行車隊，維護自身與他人人車安全。沿線部分路段於遊行期間將進行交通管制，請民眾配合交警指揮通行或提前改道，如有不便請見諒。

中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，封王遊行路線出爐。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，封王遊行路線出爐。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，封王遊行路線出爐。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，封王遊行路線出爐。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 中華職棒 棒球

延伸閱讀

台中金手獎出爐！20中小企業獲市長盧秀燕表揚

聲援盧秀燕 郝龍斌：勿將中部變為環境汙染重災區

盧秀燕批中火環評 郭智輝：燃氣減碳非常大 市長應很清楚

盧秀燕嗆應降格 彭啟明：尊重環評 中火僅佔空汙一小部分

相關新聞

中職／見證10冠！兄弟9日封王遊行 繞行台中市區

中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，近4年的第3座總冠軍，也是隊史第10座的冠軍獎盃，中信兄弟球團與台中市政府攜手合作...

中職／古林睿煬旅外申請正式公告 搶人大戰啟動

中職今天公告，統一獅隊強投古林睿煬行使旅外球員權利，也代表日職球團搶人大戰正式啟動，目前以火腿隊最為積極。

中職／季賽大巨蛋場次砍半 聯盟等待協調：繼續爭取

中華職棒明年賽程在台北大巨蛋只剩20場，跟今年38場相比近乎砍半，針對遠雄指出與聯盟有共識，空檔優先安排職棒賽事，中職聯...

日職／陳睦衡簽約金7500萬日圓 歐力士GM看他比U18日本隊更強

陳睦衡正式披上歐力士隊「017」號球衣，在記者會上與日本媒體見面，總經理福良淳一評價這位18歲台灣投手，大讚「各方面都很...

中職／李多慧花80萬韓元網購拍換裝秀！網驚艷：水手服超辣

韓籍啦啦隊女神李多慧擁有甜美臉蛋和優異舞蹈能力，獲得許多忠實粉絲支持，她除了在球場賣力應援外，也經常在YouTube頻道分享體驗台灣文化影片，廣受網友們好評，昨天她更上傳換裝秀，讓粉絲們大飽眼福。

日職／陳睦衡自評優勢心態穩定 挑戰二刀流看大谷最佩服有想法

日本職棒歐力士隊今天為台灣投手陳睦衡舉辦簽約記者會，正式披上「017」號球衣，對於投打二刀流，他回應：「如果有機會，滿想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。