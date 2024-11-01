中職／見證10冠！兄弟9日封王遊行 繞行台中市區

中信兄弟奪得中華職棒35年年度總冠軍，近4年的第3座總冠軍，也是隊史第10座的冠軍獎盃，中信兄弟球團與台中市政府攜手合作，將於11月9日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以市政公園為首站，終點將回到台中洲際棒球場。

今年球季開賽前，台中市長盧秀燕特地前往洲際球場，視察全新落成的球員休息室，也為中信兄弟加油打氣，總冠軍系列戰，盧秀燕也在第5戰的場，穿著球衣與球迷朋友一起在現場應援，與滿場2萬名球迷拋下黃彩帶。

賽後，盧秀燕也再次特別指示運動局積極推展並啟動籌辦機制，進行各項協調工作，由運動局統籌結合警察局、交通局、建設局、環保局、新聞局以及臺中捷運等機關鼎力相助。

中信兄弟球團表示，11月9日將於台中市政府旁的「市政公園」為首站，榮耀開場，預計11時出發，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意，球迷也可一睹風采。

封王遊行路線為市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並回到終點台中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」！

接著在下午1點起，中信兄弟球員、Passion Sisters將會來到球場中，與會員球迷們一起玩遊戲、齊心闖關，拿好禮！感謝球迷們一整年的加油應援，感謝祭分組對抗賽及簽名會活動資訊球團也將會另外公告。