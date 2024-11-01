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中職／季賽大巨蛋場次砍半 聯盟等待協調：繼續爭取

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
聯盟積極爭取大巨蛋場次。中央社
聯盟積極爭取大巨蛋場次。中央社

中華職棒明年賽程在台北大巨蛋只剩20場，跟今年38場相比近乎砍半，針對遠雄指出與聯盟有共識，空檔優先安排職棒賽事，中職聯盟今天回應：「會繼續爭取。」

因職棒球迷呼喚而誕生的大巨蛋，卻面臨明年職棒賽事只有20場在此舉辦情況，遠雄指出，大巨蛋檔期安排絕對以體育賽事優先，同時和聯盟達成共識，有空餘檔期，優先開放中職賽事進駐。

聯盟今天表示，9月時就曾提出大巨蛋場地安排方案，希望1個月有2周留給職棒，在賽事跟其他用途上取得平衡，大約36場，但後續收到回覆，明年例行賽只有開幕戰加上6周檔期，合計20場。

針對空餘檔期，聯盟表示，並非外界討論的平日，而是大巨蛋要到明年初才能確認下半季期間有無其他空檔，基本上安排假日賽程，場佈就會跨越到平日。

聯盟指出，目前共識是保底20場，球團有更多期待，才會在昨日發表聲明，聯盟會盡力爭取，北市府有提出要召開四方會議，由體育局、遠雄、聯盟、中華棒協進行協調，但時間地點未定，再等通知。

另外上半季也有世壯運卡了1個月檔期，聯盟強調，了解世壯運是國家的活動，站在聯盟和球團立場，還是希望繼續協調，例如世壯運前後，或下半季有沒有機會再多安排例行賽賽程。

例行賽之外，明年中職官辦熱身賽也有望在大巨蛋舉行，另外也保留明星賽、季後賽檔期，聯盟表示，目前賽程安排都已提交給遠雄。

世壯運 中職 明星賽

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