日職／陳睦衡簽約金7500萬日圓 歐力士GM看他比U18日本隊更強

陳睦衡正式披上歐力士隊「017」號球衣，在記者會上與日本媒體見面，總經理福良淳一評價這位18歲台灣投手，大讚「各方面都很完美」。

陳睦衡與歐力士簽下育成合約，推定簽約金7500萬日圓（約台幣1569萬元）、年薪600萬日圓（約台幣126萬元），在歐力士展開職棒生涯。

總經理福良淳一今年在U18亞洲青棒錦標賽來到台灣，親自視察陳睦衡的表現，包括超級循環複賽對日本隊4局未被敲安、無失分的壓制性好投，讓歐力士下定決心、展現誠意帶回這位年輕投手。

福良淳一表示，「我對他有很高的期待，球質很有威力、曲球很出色，他的守備也很棒，比日本隊的選手相比還略勝一籌，在各方面都很完美。」歐力士對他作為投手的期待值更高，陳睦衡也表示，將先在投手的位置上努力，如果有機會，也願意接受二刀流挑戰。