中職／李多慧花80萬韓元網購拍換裝秀！網驚艷：水手服超辣
韓籍啦啦隊女神李多慧擁有甜美臉蛋和優異舞蹈能力，獲得許多忠實粉絲支持，她除了在球場賣力應援外，也經常在YouTube頻道分享體驗台灣文化影片，廣受網友們好評，昨天她更上傳換裝秀，讓粉絲們大飽眼福。
影片內容是李多慧挑戰台灣網購，她一口氣收到50個包裹，花費近80萬韓元（約1萬9000元新台幣），由於東西實在太多，她還向管理員借小推車送回家。
包裹整理完畢後，李多慧開箱試穿新衣服，從OL裝到可愛洋裝她都可以輕鬆駕馭，最後一套是白色緊身水手服，火辣身材曲線一覽無遺。
換裝秀影片釋出後，網友們紛紛留言朝聖，「重播好幾次換裝秀，太好看了」、「這個水手服也太可愛」、「水手服很迷人」、「水手服超級辣」、「多慧身材好穿什麼衣服都好看」。
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