日職／陳睦衡自評優勢心態穩定 挑戰二刀流看大谷最佩服有想法

日本職棒歐力士隊今天為台灣投手陳睦衡舉辦簽約記者會，正式披上「017」號球衣，對於投打二刀流，他回應：「如果有機會，滿想嘗試看看。」他也被問到對於大谷翔平的看法，最佩服大谷有自己的想法、堅定實現自己的目標。

來自穀保家商的陳睦衡，今年在U18亞洲青棒錦標賽扮演王牌投手，接連對南韓、日本隊演出壓制性好投，也為自己投出旅外行情，美日職棒多隊競逐，最終與歐力士簽下育成合約。

陳睦衡今天以筆挺西裝造型出席記者會，對於在眾多爭取球隊中決定與歐力士簽約，他解釋：「原本就知道歐力士是一支很好的球隊，也非常有誠意，就很心動。」對於這支球隊的印象則是，「投手群很厲害，之前三連霸，常常都可以打進季後賽。」

日本媒體請他自評投球優勢，陳睦衡指出，「心態上的穩定，在投手丘上不會有太大起伏。」最想對決的打者為火腿隊萬波中正，對於明年球季的期許則是增強身體素質，以及健康完成球季。