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中職／大巨蛋明年縮水到20場 陳傑憲：棒球場用途就是棒球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

中華職棒明年在台北大巨蛋的場次可能從38場縮減到20場，棒球賽事被排擠，中華職棒球員工會理事長陳傑憲今天受訪時指出：「棒球場用途就是棒球，希望以棒球為主。」

中職昨天召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的明年例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於今年例行賽檔期38場次，場數幾乎腰斬。

由於工會未參與領隊會議，陳傑憲表示，只能再詢問選手想法，「以我自己立場來說，現在職棒6隊，如果縮減場次，代表來的機會就更少了，在大巨蛋打球很舒適，希望能夠以棒球為主，選手沒有選擇權，只能期待給我們最好的福利。」

陳傑憲指出，今年球季大巨蛋效應大家有目共睹，對選手來說，在大巨蛋打球很幸福，特別是不用擔心下雨延賽問題，「我們經歷過一整周都沒有比賽，大巨蛋不怕下雨，空調對於投打守都很舒服，投手會流很多汗，就有影響。」

陳傑憲也分享，自己的太太也更想來巨蛋看球，小孩來看球不用擔心流汗，「每次有大巨蛋的比賽，眷屬票常常不夠用，親朋好友都想來。」

昨天看到場次可能縮減到20場，陳傑憲表示，第一時間的想法是：「今年兄弟就超過20場了，要怎麼分？我們統一獅有機會來這裡比賽嗎？當然還在討論中，希望有好的結果。」

陳傑憲也指出，選手都希望能在大巨蛋打球，「現在基層小朋友將職棒當成目標，也希望能夠到巨蛋打球，每年都能來打幾場比賽的話，對選手來說是小確幸。」

中華職棒 棒球 陳傑憲

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