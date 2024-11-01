快訊

凌晨00:18分花蓮發生規模5.5地震 最大震度4級

中職／大巨蛋明年場次腰斬？北市體育局籲遠雄：應體育賽事優先

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中職昨開領隊會議發現，因舉辦世壯運關係，大巨蛋明年僅能提供20場次給中職辦比賽，讓聯盟無法接受。北市體育局呼籲遠雄，大巨蛋為體育場館，除要釋出足夠比例天數舉辦體育賽事外，也應優先以體育目的使用。圖／聯合報系資料照
中職昨開領隊會議發現，因舉辦世壯運關係，大巨蛋明年僅能提供20場次給中職辦比賽，讓聯盟無法接受。北市體育局呼籲遠雄，大巨蛋為體育場館，除要釋出足夠比例天數舉辦體育賽事外，也應優先以體育目的使用。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋8月通過消安驗證後，除體育賽事外，也可舉辦演唱會等非體育賽事，檔期相當搶手，不過中職昨開領隊會議發現，因舉辦世壯運關係，大巨蛋明年僅能提供20場次給中職辦比賽，讓聯盟無法接受。北市體育局呼籲遠雄，大巨蛋為體育場館，除要釋出足夠比例天數舉辦體育賽事外，也應優先以體育目的使用。

中華職棒昨舉行領隊會議，重點議程為明年賽程安排與大巨蛋場次，不過而遠雄大巨蛋提供初步版本，明年僅給中職20場，與今年38場相比幾乎腰斬，讓聯盟無法接受，呼籲應以棒球賽事優先。

根據聯盟轉述遠雄巨蛋公司說法，由於明年5月將舉行世壯運，市府舉辦開幕式已先保留4至5周場布及舉辦檔期，2場開幕賽後，4、5月無法提供租借安排職棒賽事；6月到9月則可安排6檔共18場例行賽。

體育局表示，大巨蛋為體育場館，須以體育賽事優先使用，演唱會等活動則屬臨時性使用，不得排擠體育賽事舉行，雙北世壯運是北市繼2017年世大運後，再次爭取到最大型、也是首度在亞洲舉辦最大型國際綜合賽事，實屬不易，賽會期間除將於大巨蛋舉辦棒球賽事外，也將規畫盛大的開幕典禮。

此外，明年世界棒球經典賽的資格賽，也將爭取在大巨蛋舉辦，讓大巨蛋成為國內頂尖運動賽事的最高殿堂，體育局再次強調大巨蛋須釋出足夠比例天數用於體育賽事，後續體育局將再協調，爭取更多棒球賽事於大巨蛋舉辦。

世壯運 中職 棒球

延伸閱讀

中職／大巨蛋2025年僅供中職20場 聯盟、領隊籲棒球優先

12強賽／捷克棒球國家隊抵台 參訪台北大巨蛋直呼驚艷

中職／2025年預計3月29日開幕戰 與大巨蛋密切聯繫

期限到...若大巨蛋又漏 蔣萬安：維護市民權益1天罰10萬

相關新聞

中職／大巨蛋明年場次腰斬？北市體育局籲遠雄：應體育賽事優先

台北大巨蛋8月通過消安驗證後，除體育賽事外，也可舉辦演唱會等非體育賽事，檔期相當搶手，不過中職昨開領隊會議發現，因舉辦世...

中職／大巨蛋2025年僅供中職20場 聯盟、領隊籲棒球優先

中華職棒今天召開線上領隊會議，最重要議程為明年賽程安排與大巨蛋場次討論，而遠雄大巨蛋提供初步版本明年僅給中職20場，聯盟...

中職／2025年預計3月29日開幕戰 與大巨蛋密切聯繫

中華職棒今天召開領隊會議，中職秘書長楊清瓏表示，主要是討論明年賽程，2025年中職球季預計3月29日開打，目前台北大巨蛋...

中職／趙娟週首次遇到台灣強颱小7大採購 一暖心動作讓店員超感動

中華職棒統一獅啦啦隊韓籍成員「MIMI」趙娟週，在台灣人氣逐漸上升，雖在台灣大賽落幕之後，結束球季為獅隊應援工作，但她緊接著加入職籃PLG領航猿啦啦隊，將於本周末球隊新球季桃園巨蛋主場開幕戰登場應援，

中職／中信兄弟與讀賣巨人合作 彭政閔領二軍教練團取經

二軍休賽季期間，中信兄弟二軍教練團由「恰哥」彭政閔，攜手林明憲、林恩宇、黃稚峰等教練以及兩位翻譯，前往日職讀賣巨人軍農場...

中職／古林睿煬確定提出旅外球員申請 待聯盟後續公告

中職統一獅強投古林睿煬有望旅日，包括火腿隊在內多支球隊有興趣，他的經紀公司今天表示，古林睿煬已經向獅隊提出旅外球員申請，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。