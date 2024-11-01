中職／大巨蛋明年場次腰斬？北市體育局籲遠雄：應體育賽事優先

台北大巨蛋8月通過消安驗證後，除體育賽事外，也可舉辦演唱會等非體育賽事，檔期相當搶手，不過中職昨開領隊會議發現，因舉辦世壯運關係，大巨蛋明年僅能提供20場次給中職辦比賽，讓聯盟無法接受。北市體育局呼籲遠雄，大巨蛋為體育場館，除要釋出足夠比例天數舉辦體育賽事外，也應優先以體育目的使用。

中華職棒昨舉行領隊會議，重點議程為明年賽程安排與大巨蛋場次，不過而遠雄大巨蛋提供初步版本，明年僅給中職20場，與今年38場相比幾乎腰斬，讓聯盟無法接受，呼籲應以棒球賽事優先。

根據聯盟轉述遠雄巨蛋公司說法，由於明年5月將舉行世壯運，市府舉辦開幕式已先保留4至5周場布及舉辦檔期，2場開幕賽後，4、5月無法提供租借安排職棒賽事；6月到9月則可安排6檔共18場例行賽。

體育局表示，大巨蛋為體育場館，須以體育賽事優先使用，演唱會等活動則屬臨時性使用，不得排擠體育賽事舉行，雙北世壯運是北市繼2017年世大運後，再次爭取到最大型、也是首度在亞洲舉辦最大型國際綜合賽事，實屬不易，賽會期間除將於大巨蛋舉辦棒球賽事外，也將規畫盛大的開幕典禮。

此外，明年世界棒球經典賽的資格賽，也將爭取在大巨蛋舉辦，讓大巨蛋成為國內頂尖運動賽事的最高殿堂，體育局再次強調大巨蛋須釋出足夠比例天數用於體育賽事，後續體育局將再協調，爭取更多棒球賽事於大巨蛋舉辦。

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