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中職／大巨蛋2025年僅供中職20場 聯盟、領隊籲棒球優先

中央社／ 台北31日電
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋。圖／聯合報系資料照

中華職棒今天召開線上領隊會議，最重要議程為明年賽程安排與大巨蛋場次討論，而遠雄大巨蛋提供初步版本明年僅給中職20場，聯盟與6球團表示難以接受，呼籲應以棒球賽事優先。

今天領隊會議因颱風改為線上視訊會議，聯盟表示，針對遠雄大巨蛋10月中提出給聯盟的明年例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於今年例行賽檔期38場次，場數幾乎腰斬。

聯盟表示，遠雄大巨蛋公司說明，主因是明年將舉行世壯運，市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期，進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事；從6月到9月可安排6檔共18場例行賽。

領隊會議今天針對大巨蛋提供的版本討論，聯盟與6球團均難以接受，將再與台北市府、遠雄公司進行溝通，希望大巨蛋仍以棒球賽事優先。有關世壯運開幕式只有1天，但卻拿走1個月的檔期，聯盟也強調，希望市府能評估縮短期程。

聯盟指出，不僅台北大巨蛋受到影響，包含世壯運使用新莊與天母球場都牽動例行賽場地安排，特別是世壯運目前都還未提供場地使用的明確時間，這些都會影響明年例行賽規劃，聯盟將持續與主辦單位討論。

世壯運 中職 棒球

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