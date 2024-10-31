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中職／2025年預計3月29日開幕戰 與大巨蛋密切聯繫

中央社／ 台北31日電
中華職2025年球季預計3月29日舉行開幕戰。報系資料照
中華職2025年球季預計3月29日舉行開幕戰。報系資料照

中華職棒今天召開領隊會議，中職秘書長楊清瓏表示，主要是討論明年賽程，2025年中職球季預計3月29日開打，目前台北大巨蛋已經與中職初步討論明年檔期，會保持密切聯絡。

今天領隊會議主要是討論明年中職賽程，中職秘書長楊清瓏接受中央社記者訪問時表示，各球團會在11月4日抽明年賽程的籤號。明年賽程部分，開幕戰預計會在3月29日，對戰組合尚未確定；明星賽7月19日、20日，季後挑戰賽10月10日至14日，總冠軍賽10月18日到26日。

中職明年球季日程目前都只是暫定，尚未完全定案，不過由於台北大巨蛋的使用要提前溝通檔期，對此楊清瓏指出，「大巨蛋有來跟我們做一些討論，這部分今天有跟領隊們報告，後續會保持密切聯繫，排出來的天數需要再協調。」

今天領隊會議通過了季中選秀新辦法，往後若有選手參加3次選秀會但都沒有被球團青睞，就會成為自由球員，各球團可自由接觸。

此外，楊清瓏指出，今天也向領隊們報告了今年亞洲冬季棒球聯盟，以及與澳洲職棒布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）合作的事宜。

中職 楊清瓏 選秀

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