中職／趙娟週首次遇到台灣強颱小7大採購 一暖心動作讓店員超感動

中華職棒統一獅啦啦隊韓籍成員「MIMI」趙娟週，在台灣人氣逐漸上升，雖在台灣大賽落幕之後，結束球季為獅隊應援工作，但她緊接著加入職籃PLG領航猿啦啦隊，將於本周末球隊新球季桃園巨蛋主場開幕戰登場應援，也備受球迷期待；不過，留在台灣期間，遇上多年難得一見秋颱強烈颱風康芮侵台，趙娟週說首度遇到這麼大的颱風，聽別人說要提前備糧，因此到小7大採購，正好遇到的店員是她的粉絲之一，在結束採購走出店門之後，還特別回到店裡，把剛採購的巧克力派當成禮物回送給店員，讓他在颱時吃，此一暖心舉動，讓店員感動不已。

趙娟週今晚於個人YT頻道釋出最新影片「防颱準備！我的身體由我來守護！」，影片一出立刻受到不少人關注，畢竟對來自韓國的她，在台灣遭遇強烈颱風，確實相當特殊。影片中，趙娟週為了防颱做了不少準備，除了採購食物之外，還特別買了雨衣，相當有趣，其中與店員的互動，最後還得到她的暖心禮物，讓不少網友稱他是「幸福的店員」。

網友也留言說，「真的愛台灣mimi，颱風天留守台灣」、「統一超要找mimi給全幅廣告啦」、「就是喜歡這樣融入台灣生活的Mimi」、「羨慕店員被趙娟週I LOVE YOU」

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