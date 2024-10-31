快訊

澎湖、宜蘭等18縣市明上班上課 1日各地颱風假資訊看這

颱風夜爬梯修鐵皮屋頂 新北中和男不敵康芮狂風失足墜落身亡

中職／趙娟週首次遇到台灣強颱小7大採購 一暖心動作讓店員超感動

聯合新聞網／ 綜合報導
趙娟周週首度在台灣面對強颱。趙娟週IG
趙娟周週首度在台灣面對強颱。趙娟週IG

中華職棒統一獅啦啦隊韓籍成員「MIMI」趙娟週，在台灣人氣逐漸上升，雖在台灣大賽落幕之後，結束球季為獅隊應援工作，但她緊接著加入職籃PLG領航猿啦啦隊，將於本周末球隊新球季桃園巨蛋主場開幕戰登場應援，也備受球迷期待；不過，留在台灣期間，遇上多年難得一見秋颱強烈颱風康芮侵台，趙娟週說首度遇到這麼大的颱風，聽別人說要提前備糧，因此到小7大採購，正好遇到的店員是她的粉絲之一，在結束採購走出店門之後，還特別回到店裡，把剛採購的巧克力派當成禮物回送給店員，讓他在颱時吃，此一暖心舉動，讓店員感動不已。

趙娟週今晚於個人YT頻道釋出最新影片「防颱準備！我的身體由我來守護！」，影片一出立刻受到不少人關注，畢竟對來自韓國的她，在台灣遭遇強烈颱風，確實相當特殊。影片中，趙娟週為了防颱做了不少準備，除了採購食物之外，還特別買了雨衣，相當有趣，其中與店員的互動，最後還得到她的暖心禮物，讓不少網友稱他是「幸福的店員」。

網友也留言說，「真的愛台灣mimi，颱風天留守台灣」、「統一超要找mimi給全幅廣告啦」、「就是喜歡這樣融入台灣生活的Mimi」、「羨慕店員被趙娟週I LOVE YOU」

相關新聞

中職／古林睿煬確定提出旅外球員申請 待聯盟後續公告

中職統一獅強投古林睿煬有望旅日，包括火腿隊在內多支球隊有興趣，他的經紀公司今天表示，古林睿煬已經向獅隊提出旅外球員申請，...

中職／大巨蛋2025年僅供中職20場 聯盟、領隊籲棒球優先

中華職棒今天召開線上領隊會議，最重要議程為明年賽程安排與大巨蛋場次討論，而遠雄大巨蛋提供初步版本明年僅給中職20場，聯盟...

中職／2025年預計3月29日開幕戰 與大巨蛋密切聯繫

中華職棒今天召開領隊會議，中職秘書長楊清瓏表示，主要是討論明年賽程，2025年中職球季預計3月29日開打，目前台北大巨蛋...

中職／趙娟週首次遇到台灣強颱小7大採購 一暖心動作讓店員超感動

中華職棒統一獅啦啦隊韓籍成員「MIMI」趙娟週，在台灣人氣逐漸上升，雖在台灣大賽落幕之後，結束球季為獅隊應援工作，但她緊接著加入職籃PLG領航猿啦啦隊，將於本周末球隊新球季桃園巨蛋主場開幕戰登場應援，

中職／中信兄弟與讀賣巨人合作 彭政閔領二軍教練團取經

二軍休賽季期間，中信兄弟二軍教練團由「恰哥」彭政閔，攜手林明憲、林恩宇、黃稚峰等教練以及兩位翻譯，前往日職讀賣巨人軍農場...

中職／北捷也掌握流量密碼 啦啦隊李晧禎穿旗袍遊台北網驚艷

台北捷運昨天釋出形象短片，韓籍啦啦隊女神李晧禎穿著旗袍入鏡，網友們紛紛直呼李晧禎讓人驚艷。 「釜山女神」李晧禎去年11月加入啦啦隊Fubon Angels引發話題，她先為PLG職籃富邦勇士隊應援

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。