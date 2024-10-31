中職／中信兄弟與讀賣巨人合作 彭政閔領二軍教練團取經

二軍休賽季期間，中信兄弟二軍教練團由「恰哥」彭政閔，攜手林明憲、林恩宇、黃稚峰等教練以及兩位翻譯，前往日職讀賣巨人軍農場體系取經，期待藉由此次交流，創造未來更多台日合作機會，並將觀念與經驗傳承給二軍的選手們。

中信兄弟球團在休賽季期間積極接軌國際，繼去年總教練平野惠一與首席教練陳江和領軍，前往日職歐力士隊參訪秋訓後，今年率先由二軍總教練兼農場主管彭政閔，攜手林明憲等二軍教練團，前往日職讀賣巨人軍參訪交流。

透過台日棒球文化交流與秋訓觀念的學習，回到台灣將寶貴經驗傳承給二軍小象們，延續「兄弟精神」與保持「進取勝利」的團隊競爭力，未來小象們能夠立足於一軍賽場上，為球隊再拚下好成績。

接下來中信兄弟也將會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多的成長。 中信兄弟二軍教練團彭政閔、林明憲、林恩宇、黃稚峰等教練以及兩位翻譯，前往日職讀賣巨人軍農場體系取經。圖／中信兄弟隊提供 中信兄弟二軍教練團彭政閔、林明憲、林恩宇、黃稚峰等教練以及兩位翻譯，前往日職讀賣巨人軍農場體系取經。圖／中信兄弟隊提供 中信兄弟二軍教練團彭政閔、林明憲、林恩宇、黃稚峰等教練以及兩位翻譯，前往日職讀賣巨人軍農場體系取經。圖／中信兄弟隊提供

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